Александр 'Терен' ответил на критику из-за поцелуев на 'Холостяке': это часть поиска настоящих чувств

С каждым выпуском 13 сезона реалити-шоу "Холостяк" девушки становятся все более близкими с главным героем, ветераном российско-украинской войны Александром "Тереном" Будько, поэтому их отношения стремительно развиваются. В прошлом эпизоде почти все романтические встречи общественного деятеля с участницами сопровождались поцелуями, что стало причиной для возмущения сети.

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На своей странице в Instagram защитник поделился, что ему все чаще приходится сталкиваться с критикой относительно близости с претендентками на его сердце на проекте. Он отметил, что каждый такой момент является важным шагом для знакомства и познания друг друга.

"Друзья, многие из вас обращают внимание на мои поцелуи в проекте "Холостяк", и вы должны понимать, что каждый поцелуй – это часть большого процесса поиска настоящих чувств и эмоциональной связи. Мой путь в реалити – это не только романтика, но и возможность узнать больше о себе, о том, что для меня важно в отношениях, и о людях, которые находятся рядом. Для меня каждый поцелуй – это важная часть знакомства и познания", – написал "холостяк".

К тому же Александр Будько отметил, что зрителям следует понимать, что все свидания снимают вовсе не за один день. По его словам, во время монтажа специалисты делают все возможное, чтобы показать самые интересные события за неделю за несколько часов.

"Благодарю всех за вашу поддержку и понимание! Вы прекрасны, и я обещаю, что все станет более понятным, когда этот путь приблизится к своему завершению", – добавил ветеран.

Напомним, 29 ноября на телеканале СТБ прошла трансляция пятого выпуска реалити-шоу "Холостяк 13". Все события происходили во Львовской области, а именно в живописном поселке Схидница, где некоторые девушки решились взять инициативу в свои руки. Они организовывали экстремальные, творческие и откровенные встречи, чтобы стать ближе с общественным деятелем. Подробности читайте в нашем материале.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что вокруг "Холостяка 13" разгорелся громкий скандал из-за участницы, которая дружит с россиянками.

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