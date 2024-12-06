'Холостяк 13': самые интересные события шестого выпуска, где остались только фаворитки 'Терена'. Фото

Сегодня, 6 декабря, на телеканале СТБ продолжается трансляция шестого выпуска романтического реалити-шоу "Холостяк 13". За сердце "холостяка", которым в этом году стал ветеран войны Александр "Терен" Будько, соревнуются уже 6 участниц.

Видео дня

На прошлой неделе "холостяк" попрощался с 29-летней арттерапевтом Вероникой Дорошко и 25-летней SMM-ником Ксенией Щербач. OBOZ.UA следит за событиями шоу и ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Теперь за сердце ветерана соревнуются: 27-летняя продюсер Алина Моисеенко, 21-летняя студентка Юстина Багай, 23-летняя блогер Анастасия Анисимова, 29-летняя тату-мастер Виктория Клочко и 24-летняя таролог Анастасия Белень.

События шестого выступления происходили частично во Львове, но в основном в Киеве. В городе Льва на небольшой срок остались с "Тереном" три участницы: Юстина, Алина и таролог Анастасия. Девушек он пригласил на свидание в книжный магазин.

Они рассказали, какие книги выбрали и чем они особенные.

Во время личного общения с Алиной Александр Будько усомнился в искренности романтических чувств к себе.

Анастасия рассказала "холостяку", что в возрасте 14 лет начала интересоваться изотерикой и вспомнила историю, как "подбила" папу заниматься йогой в его "кризис среднего возраста". Девушка также раскрыла свои планы на будущее и призналась, что готова переехать в Киев из Лондона в случае, если станет встречаться с "Тереном".

А вот Юстине Александр предложил на еще один день остаться во Львове и "убежать от всех" во время личного свидания.

В тот день они посетили мастер-класс по игре на барабанах. Когда "Терен" рассказал о своей затее, он узнал, что Юстина долго мечтала поиграть на этом музыкальном инструменте. Она также рассказала, что окончила музыкальную школу, но играть на барабанах было очень сложно.

В то же время в Киеве участницы поздравили Вику с днем рождения. Однако девушка рассказала о желании покинуть проект из-за того, что "холостяк" лично не поздравил ее, а лишь передал подарок – букет цветов и трилогию книг "Атлант расправил плечи", которые не понравились девушке.

Напомним, Александр "Терен" ответил на критику из-за поцелуев со всеми участницами на "Холостяке". Он отметил, что каждый такой момент является важным шагом для знакомства и познания друг друга.

Как прошел прошлый, пятый, выпуск "Холостяка 13" – читайте здесь.

Ранее OBOZ.UA писал, что участница "Холостяка 13" назвала сильнейшую конкурентку, которая идеально подходит "Терену". Именно ее называют вероятной победительницей шоу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!