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"Холостяк 13": самые интересные события шестого выпуска, где остались только фаворитки "Терена". Фото

Катерина Галущенко
Люди
3 минуты
1,1 т.
'Холостяк 13': самые интересные события шестого выпуска, где остались только фаворитки 'Терена'. Фото

Сегодня, 6 декабря, на телеканале СТБ продолжается трансляция шестого выпуска романтического реалити-шоу "Холостяк 13". За сердце "холостяка", которым в этом году стал ветеран войны Александр "Терен" Будько, соревнуются уже 6 участниц.

Видео дня

На прошлой неделе "холостяк" попрощался с 29-летней арттерапевтом Вероникой Дорошко и 25-летней SMM-ником Ксенией Щербач. OBOZ.UA следит за событиями шоу и ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Теперь за сердце ветерана соревнуются: 27-летняя продюсер Алина Моисеенко, 21-летняя студентка Юстина Багай, 23-летняя блогер Анастасия Анисимова, 29-летняя тату-мастер Виктория Клочко и 24-летняя таролог Анастасия Белень.

"Холостяк 13": самые интересные события шестого выпуска, где остались только фаворитки "Терена". Фото

События шестого выступления происходили частично во Львове, но в основном в Киеве. В городе Льва на небольшой срок остались с "Тереном" три участницы: Юстина, Алина и таролог Анастасия. Девушек он пригласил на свидание в книжный магазин.

Они рассказали, какие книги выбрали и чем они особенные.

Во время личного общения с Алиной Александр Будько усомнился в искренности романтических чувств к себе.

"Холостяк 13": самые интересные события шестого выпуска, где остались только фаворитки "Терена". Фото

Анастасия рассказала "холостяку", что в возрасте 14 лет начала интересоваться изотерикой и вспомнила историю, как "подбила" папу заниматься йогой в его "кризис среднего возраста". Девушка также раскрыла свои планы на будущее и призналась, что готова переехать в Киев из Лондона в случае, если станет встречаться с "Тереном".

А вот Юстине Александр предложил на еще один день остаться во Львове и "убежать от всех" во время личного свидания.

"Холостяк 13": самые интересные события шестого выпуска, где остались только фаворитки "Терена". Фото

В тот день они посетили мастер-класс по игре на барабанах. Когда "Терен" рассказал о своей затее, он узнал, что Юстина долго мечтала поиграть на этом музыкальном инструменте. Она также рассказала, что окончила музыкальную школу, но играть на барабанах было очень сложно.

"Холостяк 13": самые интересные события шестого выпуска, где остались только фаворитки "Терена". Фото

В то же время в Киеве участницы поздравили Вику с днем рождения. Однако девушка рассказала о желании покинуть проект из-за того, что "холостяк" лично не поздравил ее, а лишь передал подарок – букет цветов и трилогию книг "Атлант расправил плечи", которые не понравились девушке.

"Холостяк 13": самые интересные события шестого выпуска, где остались только фаворитки "Терена". Фото

Напомним, Александр "Терен" ответил на критику из-за поцелуев со всеми участницами на "Холостяке". Он отметил, что каждый такой момент является важным шагом для знакомства и познания друг друга.

Как прошел прошлый, пятый, выпуск "Холостяка 13" – читайте здесь.

"Холостяк 13": самые интересные события шестого выпуска, где остались только фаворитки "Терена". Фото

Ранее OBOZ.UA писал, что участница "Холостяка 13" назвала сильнейшую конкурентку, которая идеально подходит "Терену". Именно ее называют вероятной победительницей шоу.

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