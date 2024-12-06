Кто покинул 'Холостяк 13' в шестом выпуске: одна из участниц уехала, не попрощавшись. Фото

Ветеран войны Александр "Терен" Будько определился, кто из девушек продолжит участие в шоу "Холостяк 13", а с кем придется попрощаться. В этот раз свою красную розу получили четыре участницы, а две покинули проект.

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Всего за шесть выпусков шоу и чуть больше месяца съемок "Холостяка" покинули 16 девушек. Среди них: SMM-ник Екатерина, хирург Полина, фотограф Лаура, Анна, юрист Юлия, Инна, которую "Терен" пригласил на шоу лично, блогер Маричка, сомелье Алина, хенд-мейд мастер Татьяна, военная журналистка Светлана, психолог Илона, ди-джей Елизавета, арттерапевт Вероника, SMM-ник Ксения, а теперь – тату мастер Виктория Клочко и ___. OBOZ.UA смотрел трансляцию и узнал детали.

Виктория Клочко

Виктория Клочко покинула проект посреди недели. Участница самостоятельно собрала чемоданы, когда Александр "Терен" был во Львове, и уехала домой. Это решение она приняла после того, как ждала на свой день рождения сюрприз в виде индивидуального поздравления от "холостяка", а он, в свою очередь, лишь передал подарок через съемочную команду.

"Это ложная причина, почему она сделала такое решение", – прокомментировал "Терен".

Тогда он позвонил к ней по телефону и попытался прояснить их отношения. Оказалось, что у участницы также была важная причина вернуться домой – юридические проблемы.

Анастасия Анисимова

Блогер Анастасия Анисимова покинула проект на церемонии роз. "Я во время свидания с Настей понял, что не могу себе позволить ту близость, которую она хотела", – объяснил причину Александр "Терен". Относительно близости "холостяк" говорил о поцелуях, которые так желала девушка.

Напомним, Александр "Терен" ответил на критику из-за поцелуев со всеми участницами на "Холостяке". Он отметил, что каждый такой момент является важным шагом для знакомства и познания друг друга.

Ранее OBOZ.UA писал, что участница "Холостяка 13" назвала сильнейшую конкурентку, которая идеально подходит "Терену". Именно ее называют вероятной победительницей шоу.

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