Соня Морозюк причастна к коррупционному скандалу? АРМА нашло в собственности художницы две квартиры, о которых она не рассказывала

Украинская художница Соня Морозюк, которая уверяла, что никоим образом не причастна к коррупционному скандалу отца своего жениха – Игоря Гринкевича – оказалась владелицей двух квартир, возможно, приобретенных за деньги, украденные у государства и ВСУ. Агентство по розыску и менеджменту активов нашло имущество львовского бизнесмена и лиц, связанных с его противоправной деятельностью.

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Это впервые в деле засветилось имя художницы. Ранее она уверенно заявляла, что ничего не смыслит в бизнесе не то, что своего будущего свекра, а даже в делах жениха – Романа Гринкевича. С полным списком найденного у скандальной семьи имущества можно ознакомиться на сайте АРМА.

Нацагентство проанализировало информацию о бенефициарных владельцах и подконтрольных лицах, а также о наличии в их собственности активов.

"Агентство выявило и разыскало следующие украинские активы фигурантов: жилая недвижимость – 17 (в частности, 3 квартиры в собственности жены Игоря Гринкевича Светланы; 1 львовская квартира в собственности Ярины Гринкевич; 1 львовская квартира в собственности Марьяна Шведа и 2 квартиры в собственности Софии Морозюк)", – говорится в отчете.

Все это имущество по состоянию на сегодняшний день арестовано, а сама художница такой поворот дел не комментирует. О наличии в своем владении недвижимости и деньгах, на которые 25-летняя Морозюк ее приобрела, она не рассказывала.

Зато она отчиталась украинцам о своем авто – PORSCHE CAYENNE 2015 года выпуска, которое, как заявила сама, приобрела за честно заработанные и задекларированные 33 тысячи долларов.

В рамках расследования также стало известно, что Соня располагает коммерческим помещением в Киеве площадью 122 квадратных метров, стоимость которого оценивается в 4,6 миллиона гривен.

Художница уверяла, что от будущего мужа получила всего два подарка. Журналист Илья Кабачинский после разговора с ювелирными экспертами выяснил, что общая сумма этих презентов может составить более 60 тысяч евро (2,5 млн. гривен). Но это далеко не все люксовые аксессуары автора "Мазни".

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, кто такая Соня Морозюк, обрученная с сыном задержанного коррупционера. Ее картины продаются за тысячи долларов, а творчество рекламируют топовые звезды.

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