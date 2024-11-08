'Мир – это отсутствие Москвы': Иван Леньо, выступающий на фронте, рассказал о реалистичном прогнозе на войну от военных

Иван Леньо, фронтмен группы Kozak System рассказал, при каких условиях украинцы будут жить в мире. Музыкант, который с коллективом неоднократно выступал в зоне боевых действий, поделился, о чем думают воины, которые защищают государство от российских захватчиков.

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Если же раньше, в начале полномасштабной войны, людей прежде всего волновало, что делать, с кем и куда бежать, сейчас ситуация иная – многие украинцы нашли себя в движении сопротивления. Об этом Леньо рассказал в эфире шоу "Сніданок з 1+1".

"И иногда проскакивает вопрос, когда война закончится. Но это чем дальше, тем меньше, потому что люди понимают прекрасно, что эта война закончится тогда, когда упадет Москва, – говорит певец. – Мир – это не отсутствие войны. Мир – это отсутствие Москвы" . С момента полномасштабной войны Kozak System отыграли около трех сотен концертов и даже создали песню на слова воина с позывным "Ахиллес", получившей название "Вижити до ранку".

"Весь украинский народ выдержал, не убежал, не сдался, не опустил руки. Третий год войны против одного из самых многочисленных и важных, трудных соперников мира. Дальше будет еще труднее, но на горизонте будет наша победа", – отметил Леньо.

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