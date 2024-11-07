Отец Дмитрия Ступки рассекретил причину, почему актер не возвращается в Украину во время войны: не имеет права уезжать из США

Актер Остап Ступка рассекретил причину, почему его сын-коллега Дмитрий Ступка, выехавший в США до начала полномасштабного вторжения РФ, уже более 2,5 лет живет за границей и не возвращается в Украину. Знаменитость заверил, что он планирует приехать на Родину.

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По словам Остапа Ступки, его сын не может покидать территорию США из-за проблем с документами. Об этом он рассказал в интервью программе "Ранок у великому місті".

"Планы есть, просто там есть определенные нюансы у него с документами, и он не имеет права покидать территорию Соединенных Штатов, поэтому он сейчас там, – сообщил Остап Ступка. – Ну, если у него все сложится с американскими документами, то почему нет?"

Однако на вопрос журналистки, с какими именно документами сейчас разбирается Дмитрий Ступка, он спешно отметил, что об этом неинтересно слушать.

"Это подробности, они будут неинтересны. Это в документациях подробности, это такое дело", – сказал он.

Осенью 2021 года Ступка вместе с тогдашней женой, блогером из Беларуси Полиной Логуновой и дочерью Богданой переехали в США. Женщина признавалась, что они с мужчиной рассматривают возможность переезда в Америку на постоянное место жительства.

В интервью OBOZ.UA Дмитрий Ступка рассказывал, что в конце февраля 2022 года должен был вернуться в Украину: "Купил билет домой на 23 февраля 2022 года. Когда летел в Стамбул, где имел пересадку на Киев, прочитал в соцсетях, что началась война. Домой я уже не долетел – небо закрыли. Несколько месяцев жил в Европе, волонтерил. А потом вернулся в Америку, чтобы быть ближе к дочери".

Тогда он отмечал, что именно из-за ребенка был вынужден во время войны остаться в США, ведь в Украину что бывшая жена, что дочь возвращаться вряд ли собираются.

"Я так понимаю, что моя дочь будет жить здесь, потому что мама уже имеет свой бизнес, свою жизнь, – говорил Ступка. – А забрать ребенка от мамы я не имею права. Поэтому, дай Бог, закончится война, буду жить на две страны."

Ранее OBOZ.UA писал, что Дмитрий Ступка уволился с новой работы в первый день. Он устроился в одну из компаний, занимающихся мувингом, однако ушел оттуда из-за полученных проблем со здоровьем.

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