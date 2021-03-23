Миддлтон решила ответить на скандальное интервью Маркл

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон собирается ответить на обвинения Меган Маркл в том, что она довела ее до слез накануне свадьбы. Сделает это супруга принца Уильяма вопреки Елизавете II, которая против публичных разбирательств.

Об этом сообщает издание Express со ссылкой на источники. По словам инсайдеров, Миддлтон также не оставит без внимания обвинения королевской семьи в расизме, которые прозвучали в скандальном интервью Маркл и ее мужа принца Гарри.

"Я никогда не видел Кейт такой сердитой. У нее даже не было возможности сказать что-либо в свою защиту, так как она придерживается подхода королевы – "никогда не жалуйся, ничего не объясняй". Но дело зашло слишком далеко", – рассказал источник.

Кейт Миддлтон готовится ответить на обвинения Меган Маркл

Ранее герцогиня Сассекская Меган Маркл в интервью телеведущей Опре Уинфри намекнула на расизм в британской королевской семье. По ее словам, еще во время первой беременности некоторые представители династии были обеспокоены цветом кожи будущего малыша.

Затем Маркл шокировали заявлением о том, что их маленький сын не станет принцем и не получит личную охрану, "поскольку не хотели, чтобы он становился принцем и планировали нарушить протокол".

Также Маркл признавалась, что до того, как они с мужем приняли решение отказаться от выполнения королевских обязанностей, ее посещали мысли о самоубийстве. По словам женщины, администрация дворца не оказала ей должной помощи.

Принц Гарри и Меган Маркл дали скандальное интервью Опре Уинфри

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