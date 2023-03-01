''Меня зацепило'': Грубич показал, как пес прощается с погибшим на фронте военным, и довел сеть до слез

Украинский телеведущий и журналист Константин Грубич поделился трогательным видео у себя в личном блоге. Мужчина показал, как пес породы немецкая овчарка сидит у могилы своего хозяина, который отстаивал честь Украины. Верный друг положил лапу на надгробие, будто прощаясь с героем.

Видео дня

Щемящий ролик YouTube-блогер разместил в своем Instagram. В нем девушка привела четвероногого к месту захоронения бойца. Она показала, как питомец вел себя на могиле любимого хозяина (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

"Как меня зацепило это видео. Пес на могиле своего хозяина, погибшего за Украину. Нет прощения руzzне", – оставил свои мысли под публикацией Константин Грубич. Его подписчики признались, увиденное растрогало их и они не смогли сдержать слез.

"Так досадно и больно", "Очень больно это все видеть и знать. Всегда молюсь за наших защитников, пусть все вернуться живыми, с большой победой", "Ох, как больно... И ужасно грустно", "Плачу", – пишут пользователи сети.

К слову, Константин Грубич имеет дочь, которая работает журналисткой "Сніданку" и сына-видеооператора. Они часто путешествуют по Украине и разрушенным российской армией городам. Телеведущий первым в новом году поехал на Чернобыльскую АЭС, чтобы посмотреть, как сейчас работает атомная станция.

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