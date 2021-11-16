MELOVIN vs Илона Гвоздева и другие знаменитости, которые терпеть не могут друг друга. Фото

Звезды, как и все люди, к своим знакомым относятся по-разному: к одним – с уважением и теплотой, а к другим – с недоверием и даже ненавистью. Вот только кто-то свою неприязнь скрывает, а кто – показывает публично.

Читайте в материале OBOZREVATEL о тех знаменитостях, которые на камеры и во время интервью не скрывают вражду.

В украинской танцовщицы Гвоздевой и певца MELOVIN начались ссоры во время участия в проекте "Танці з зірками". Тогда Илона помогала паре готовиться к эфирам. По ее словам, Мел и его партнерша по танцам часто перед тренировками выпивали, или вообще могли пропускать занятия. В ответ на обвинение певец назвал танцовщицу двуликой.

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Когда звездная пара покинула паркет, Гвоздева злорадствовала и написала в Instagram о том, что теперь может спать спокойно.

В 2009 году на премии MTV VMA Тейлор получила награду за лучший клип. Когда певица вышла на сцену и проговаривала слова благодарности – ее остановил Канье, заявив, что "Бейонсе сделала лучшее музыкальное видео за все времена". Позже мужчина признал, что был не прав, – и звезды стали лучше ладить.

В 2016 году рэпер выпустил клип на песню "Famous", где говорит о том, что Тейлор Свифт стала популярной благодаря его комментариям 7-летней давности. Кроме того, Уэст спел о том, что хотел бы переспать с этой певицей. Девушка обиделась на скандальный способ пиара Канье. Она, получая "Грэмми", в своей речи осуждала тех, кто пытается стать более популярным за счет других (очевидно, она намекала на Уэста).

Актриса возненавидела Дональда Трампа после того, как он высмеял журналиста с инвалидностью из "New York Times". Этот инцидент так разозлил Мэрил, что во время премии "Золотой глобус" она раскритиковала тогдашнего кандидата в президенты США: "Когда могущественный человек использует свое положение для унижения других – страдаем мы все".

В ответ Дональд Трамп назвал Стрип "переоцененной актрисой и подлизой Хиллари Клинтон", а также сказал, что не унижал журналиста с инвалидностью.

В 2012 году папарацци заметили Бибера за кулисами показа, где принимала участие жена Блума – Миранда Керр. Тогда в СМИ писали о том, что певец – любовник модели. Спустя год звездная пара развелась. Причиной стала ревность актера.

Но по-настоящему разгорелся конфликт, когда артисты отдыхали на Ибице. Компании Джастина и Орландо ужинали за соседними столиками. Тогда певец сказал, что имел интим с Мирандой, чем спровоцировал драку. Вражда между знаменитостями продолжается до сих пор.

Звезды романтического фильма "Дневник памяти" в реальности не так любезно относятся друг к другу, как "в кадре". Они на съемочной площадке так часто ссорились, что продюсеры готовы были нанять других актеров.

После завершения съемок Райан и Рэйчел встречались в течение 3 лет, но в результате расстались.

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