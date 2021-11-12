'Танцюють всі': как сложились судьбы победителей украинского шоу. Фото и видео

С момента старта украинской программы "Танцюють всі" прошло почти 13 лет. Для каждого победителя этого шоу участие стало трамплином для популярности и карьерного роста. Сейчас многих из них зрители видят как участников или судей очередных телевизионных проектов.

Пока СТБ готовит долгожданный перезапуск шоу, OBOZREVATEL решил вспомнить победителей и рассказать, как живут и чем занимаются суперфиналисты "Танцюють всі".

Юноша из Одессы стал первым победителем "Танцюють всі". После шоу он участвовал и побеждал на мировых чемпионатах по танцам и открыл школу "Ostanin Dance Centre", где для всех желающих проводит мастер-классы. В этом году Останин стал участником в украинском проекте "Дети против Звезд".

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В 2010 году Александр стал победителем украинского танцевального шоу. Далее он некоторое время жил и работал в Германии, а также танцевал в балете Татьяны Денисовой. Сейчас Геращенко живет в Украине. Здесь он проводит мастер-классы по брейкингу, хип-хопу и выступает членом жюри на танцевальных фестивалях.

Кроме танцев, Александр активно занимается спортом: бегает каждое утро и качается в тренажерном зале.

Василий пытался стать участником "Танцюють всі – 3", но не прошел кастинг. Далее мужчина в течение года активно совершенствовал свое мастерство, благодаря чему не просто прошел в четвертый сезон шоу, но и стал победителем. После проекта Василий открыл свой театр современного танца "Kozar Dance Theatre".

Дополнительно, артист дает мастер-классы по стилю контемп и занимается постановками номеров для украинских и российских звезд.

В 2012 году Евгений стал одним из победителей "Танцюють всі. Битва сезонів". Его партнерша по танцам Мариам Туркменбаева тоже заняла первое место. Ведь в этом сезоне соревновались пары, а не отдельные участники.

В 2019 году мужчина вместе с актрисой Ксенией Мишиной победили в шоу "Танці з зірками". Сегодня Кот – украинский артист, танцовщик, креативный продюсер и хореограф. В этом году стал одним из судей шоу "Україна має талант".

Мариам победила в шоу "Танцюють всі" вместе с Евгением Котом. После участия в проекте танцовщица переехала в США. Там она усовершенствовала свое мастерство вместе с лучшими хореографами. Затем некоторое время была солисткой группы Quest Pistols Show. В настоящее время девушка ставит хореографические номера для разных артистов и проводит мастер-классы.

После победы в шоу в 2013 году Владимир продолжил заниматься танцами. Он участвовал в конкурсах и был актером театра Василия Козаря "Kozar Dance Theatre".

Ракова приглашали на съемки в клипах многочисленные украинские и российские звезды. Так что в его портфолио есть танцы в музыкальных видео Виталия Козловского, NK, Ольги Романовой, Златы Огневич и группы "Время и Стекло".

Этот танцор из Италии стал победителем "Танцюють всі" в 2014 году. Выигрыш в размере 500 000 гривен он разделил: большую часть отдал маме, а меньшую – потратил на обучение в Америке. Он ведь всегда мечтал перенимать опыт на танцевальных мастер-классах лучших педагогов мира.

Сейчас Сибилли не занимается танцами. Он стал моделью в "Elite Modeling Agency Network".

Ильдар победил в шоу в 2015 году. Спустя 2 года принял участие в российском проекте "Танцы", где занял 4 место. Еще через год парень стал победителем в World of Dance Polska. Сейчас он – танцор и хореограф, участник российского театра танца Аллы Духовой "Todes". Гайнутдинов дает мастер-классы по танцевальному искусству в следующих стилях: контемпорари, хип-хоп, джаз и авторская хореография.

После победы в шоу в 2016 году парень отправился в Румынию. Там он принял участие в проекте "Next Star Romania". Сейчас Михай продолжает заниматься танцами: тренируется каждый день в течение 2-4 часов. Дополнительно он стал актером в "LARA Movie Official".

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