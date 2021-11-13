NK, Джамала, KAZKA: 5 украинских звезд 'до' и 'после' похудения, которые сбросили более 20 кг. Фото

Похудеть, отказавшись от сладостей и вредных привычек, не так-то просто. Но дисциплинированным людям удается избавиться от немалого количества килограммов и стать ближе к "желанным формам".

Мы собрали вдохновляющую подборку: об украинских звездах, которым удалось похудеть несмотря на смену гормонального фона и насыщенный график работы. Подробности – в статье OBOZREVATEL.

У колумбийского шеф-повара и украинского ведущего Эктора была II степень ожирения: страдала печень, беспокоили головные боли и некачественный сон, а также повысился риск возникновения инсульта.

Диетологи посоветовали мужчине бросить курить, активно заниматься спортом и сбалансированно питаться. Эктор начал ходить в тренажерный зал и не пропускать завтраки. Также повар стал меньше потреблять сладости. За 5 лет он смог добиться желанного рельефного тела.

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В 2013 году Настя Каменских часто выступала в силуэтных нарядах с глубоким декольте, подчеркивающим ее фигуру. Фанаты подозревали, что звезда беременна, ведь заметно набрала вес (на тот момент он составлял 80 кг). Звезда призналась, что причиной стали депрессия и психологическое истощение.

Спустя год певица решила заняться своей фигурой. Ей удалось сбросить более 20 кг без жестких диет. Она составила рацион, отказалась от алкоголя и хлебобулочных изделий, а также от сладостей. Вместо ресторанной пищи теперь предпочитает домашнюю, более полезную. Благодаря стараниям звезда изменилась до неузнаваемости.

После рождения второго ребенка украинская артистка набрала 20 кг. Она смогла за 4 месяца лишиться 12 кг. Достичь такого результата помогла нутрициолог. Звезда отказалась от печенья, сладостей, мучных изделий, молочных продуктов и фруктов. В одном из своих интервью Джамала сказала, что ее мотивацией для похудения стало желание надеть свой наряд, который носила до беременности.

Благодаря участию в украинском шоу "Танці з зірками" Александре удалось сбросить 20 кг. Зарицкая со временем научилась не реагировать на негативные комментарии по поводу собственной фигуры. Для нее вполне комфортный вес составляет 80 кг. Она приняла и полюбила себя такой, как есть.

В 2017 году украинская актриса Писанка поразила поклонников трансформациями во внешности. Она похудела на 42 кг. Достичь такого потрясающего результата ей помогло участие в проекте "Зважені та щасливі". Руслана так и не смогла дойти в шоу до финала, но результатом осталась довольна. Сейчас вес звезды – 94 кг.

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