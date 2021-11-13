NK, Джамала, KAZKA: 5 украинских звезд "до" и "после" похудения, которые сбросили более 20 кг. Фото

Дария Скуб
Дария Скуб
Диета и фитнес
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NK, Джамала, KAZKA: 5 украинских звезд 'до' и 'после' похудения, которые сбросили более 20 кг. Фото

Похудеть, отказавшись от сладостей и вредных привычек, не так-то просто. Но дисциплинированным людям удается избавиться от немалого количества килограммов и стать ближе к "желанным формам".

Мы собрали вдохновляющую подборку: об украинских звездах, которым удалось похудеть несмотря на смену гормонального фона и насыщенный график работы. Подробности – в статье OBOZREVATEL.

1. Эктор Хименес-Браво

У колумбийского шеф-повара и украинского ведущего Эктора была II степень ожирения: страдала печень, беспокоили головные боли и некачественный сон, а также повысился риск возникновения инсульта.

Диетологи посоветовали мужчине бросить курить, активно заниматься спортом и сбалансированно питаться. Эктор начал ходить в тренажерный зал и не пропускать завтраки. Также повар стал меньше потреблять сладости. За 5 лет он смог добиться желанного рельефного тела.

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Эктор Хименес-Браво имел ожирение ІІ степени.
2. Настя Каменских (NK)

В 2013 году Настя Каменских часто выступала в силуэтных нарядах с глубоким декольте, подчеркивающим ее фигуру. Фанаты подозревали, что звезда беременна, ведь заметно набрала вес (на тот момент он составлял 80 кг). Звезда призналась, что причиной стали депрессия и психологическое истощение.

Спустя год певица решила заняться своей фигурой. Ей удалось сбросить более 20 кг без жестких диет. Она составила рацион, отказалась от алкоголя и хлебобулочных изделий, а также от сладостей. Вместо ресторанной пищи теперь предпочитает домашнюю, более полезную. Благодаря стараниям звезда изменилась до неузнаваемости.

NK удалось похудеть на 20 кг.
3. Джамала

После рождения второго ребенка украинская артистка набрала 20 кг. Она смогла за 4 месяца лишиться 12 кг. Достичь такого результата помогла нутрициолог. Звезда отказалась от печенья, сладостей, мучных изделий, молочных продуктов и фруктов. В одном из своих интервью Джамала сказала, что ее мотивацией для похудения стало желание надеть свой наряд, который носила до беременности.

Джамала похудела за 4 месяца на 12 кг.
4. Александра Зарицкая (KAZKA)

Благодаря участию в украинском шоу "Танці з зірками" Александре удалось сбросить 20 кг. Зарицкая со временем научилась не реагировать на негативные комментарии по поводу собственной фигуры. Для нее вполне комфортный вес составляет 80 кг. Она приняла и полюбила себя такой, как есть.

KAZKA смогла сбросить благодаря танцам 20 кг.
5. Руслана Писанка

В 2017 году украинская актриса Писанка поразила поклонников трансформациями во внешности. Она похудела на 42 кг. Достичь такого потрясающего результата ей помогло участие в проекте "Зважені та щасливі". Руслана так и не смогла дойти в шоу до финала, но результатом осталась довольна. Сейчас вес звезды – 94 кг.

Руслана Писанка похудела на 42 кг.

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