Мелодия двух сердец: Светлана Белоножко нежно простилась с любимым мужем, с которым вместе прожили 47 лет

В Киеве в Национальной филармонии 12 января провели в последний путь эстрадного певца Виталия Белоножко, скончавшегося от остановки сердца. Проститься с легендарным исполнителем пришли поклонники, военные, коллеги и родные. Среди них была также жена Виталия – Светлана, которая очень щемяще прощалась с любимым: она нежно гладила мужа.

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Корреспондент OBOZ.UA был на месте событий и сообщил, что женщина едва сдерживала слезы. Светлана стояла над телом Виталия, сначала гладя его по голове, а потом склонилась над гробом и оперлась на руки.

Иногда к женщине подходили люди со словами утешения, ведь пара прожила вместе 47 лет. Церемония длилась около трех часов.

Виталия Белоножко провели в последний путь аплодисментами и со слезами. Похоронят певца на Байковом кладбище.

На церемонию прощания пришли Иво Бобул, Надежда Шестак, Влад Дарвин и Тарас Петриненко с супругой, Владимир Талашко, Павел Зибров, композитор Александр Злотник, актер Петр Мага, певица Алла Кудлай и Аурика Ротару, Надежда Шестак и актер Дмитрий Линартович. В частности, рядом с гробом стояли венки с лентами "От семьи Ротару" и "От семьи Лободы".

Основатель фестиваля семейного творчества "Мелодія двох сердець" ушел из жизни 9 января. Летом он отметил свое 70-летие. Жена рассказала, что последние минуты своей жизни Виталий провел в больнице, где и остановилось его сердце.

Ранее OBOZ.UA писал, что композитор Александр Злотник рассказывал, что несколько лет Виталий Белоножко почти не выходил из своего двора. После начала пандемии певец вел затворнический образ жизни.

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