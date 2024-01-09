Светлана Белоножко назвала причину смерти мужа
Жена украинского певца, основателя и организатора Международного фестиваля семейного творчества "Мелодия двух сердец" Виталия Белоножко – Светлана – впервые назвала причину смерти мужа. Он ушел из жизни ночью 9 января.
Сайту "Гордон" вдова рассказала, что последние минуты жизни легендарный артист провел в больнице. Там у него остановилось сердце.
Позже украинцам пообещали сообщить, когда и где состоится прощание с народным артистом Украины, умершим на 71-м году жизни.
Напомним, что впервые трагическое известие сообщили на странице Бурынского городского совета в Facebook. Именно в селе Слобода Бурынского района Сумской области родился талантливый музыкант.
Раньше мы писали о его жизненном пути и воспоминаниях друзей, а также о выступлениях в дуэте со звездной женой. Больше об этом – читайте по ссылке.
Как писал OBOZ.UA, израильский актер и певец, звезда телесериала "Фауда" Идан Амеди был серьезно ранен во время боевых действий в секторе Газа. В настоящее время его спасением занимаются врачи.
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