Умер народный артист Украины Виталий Белоножко: летом он праздновал 70-летие

Во вторник, 9 января, ушел в засветы известный украинский певец, основатель и организатор Международного фестиваля семейного творчества "Мелодия двух сердец" Виталий Белоножко. Сердце народного артиста Украины перестало биться на 71-м году жизни.

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Трагическое известие сообщили на странице Буринского городского совета в Facebook. В июне этого года Виталий Васильевич отметил юбилей.

О причинах смерти знаменитости пока не сообщают.

"Еще летом мы поздравляли Виталия Васильевича с юбилеем, в воспоминаниях вместе погружались в мир его слободского детства, желали благополучия, приглашали в гости в Буринский край, радовались его поздравлениям земляков. Витай Белоножко всегда был желанным гостем на Буринщине, его выступления на концертных сценах становились настоящим праздником для земляков, собирали сотни и тысячи ценителей. В самое сердце проникали слова песен, которые лились серебряными струнами души певца, как молитва, как завещание, как наставление, как воспоминание о детстве", – щемяще вспоминают об артисте на странице горсовета.

Белоножко родился 11 июня 1953 года в селе Слобода Буринского района Сумской области. При жизни он выпустил шесть компакт-дисков в Украине, США и Канаде, антологию собственного творчества и 12 аудиокассет.

В 1999 году вместе с супругой – народной артисткой Украины, бывшей солисткой оперетты и экс-диктором УТ-1 Светланой Белоножко – стал основателем регулярного Международного фестиваля семейного творчества "Мелодия двух сердец" – одного из самых успешных в стране.

Ранее OBOZ.UA писал, что 14 октября на 80-м году жизни остановилось сердце солиста Национальной оперы, народного артиста Украины и профессора консерватории Александра Вострякова. Выдающийся певец умер из-за тяжелой болезни.

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