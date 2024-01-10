'Мне удалось однажды вытащить его в клинику'. Кум и сосед Виталия Белоножко – о последних годах жизни артиста

Композитор Александр Злотник, постоянный автор песен Виталия Белоножко, которого не стало 9 января, рассказал, как уговаривал своего кума и друга отказаться от затворнического образа жизни. Семья Злотника и Белоножка – соседи по домам под Киевом.

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Об этом Злотник рассказал в интервью OBOZ.UA. Композитор говорит, что в творческом наследии Белоножко около полусотни его произведений.

Александр Иосифович вспоминает, что познакомился с Белоножко по работе: "Мы очень быстро сошлись, как-то чувствовали друг друга. Были молодыми – ему чуть за 20, я старше на пять лет. Помню, ходили по Крещатику, размышляли, что делать, какие произведения писать и исполнять, чтобы нас заметили. Вместе делали первые концерты. В Америку поехали, еще Лилия Сандулеса, Иво Бобул с нами. Перед тем я с "Мареничами" туда ездил. Много гастролировали по Украине".

"Виталий – певец с колоссальной энергетикой, – одобрительно отзывается о таланте исполнителя Злотник. – В природе очень мало бас-баритонов. Даже в старшем возрасте он сохранил свои яркие вокальные данные. В творческом наследии около полусотни моих произведений. Последнее – "За столом збирається родина".

"Мы с ним соседи, – продолжает Александр Злотник. – Виталий когда-то нашел хороший участок земли под Киевом и, зная, что я тоже мечтаю о таком месте (как мы шутили: чтобы из окна можно было рыбу ловить), предложил поселиться рядом. И мы построили два дома: Все дни рождения, праздники – всегда вместе. Со временем породнились, он крестный отец моего сына Ильи. Хорошо знал моих папу и маму. Был прекрасным хозяином в своем доме и во дворе. Очень любил птиц: у него были и фазаны, и павлины, и голуби, декоративные курочки. Две овчарки остались без хозяина".

"Последние годы он практически не выходил за пределы своего двора. Война, пандемия – это все его сломало, как мне кажется. Я убеждал его, что надо переселить себя, дальше работать. Тот же Иво Бобул на виду, но Виталий выбрал вот такую жизнь Во время пандемии решил, что чем меньше будет общаться с людьми, тем лучше. Я не понимал этого. Говорил: "Смотри, Виталий, я каждый день еду на работу, и ничего – возвращаюсь домой, все хорошо". А я же старше его. А он: "Нет-нет".

"Продолжал оставаться активным в интернете, общался в соцсетях – с юмором, ярко, – говорит Злотник. – Но спрятал себя на своей территории – и все. Мне удалось вытащить его летом в клинику. И мне, и ему делали оздоровительные капельницы. Но дальше он отказался лечиться. И вот теперь сердце не выдержало".

По словам Злотника, Светлана очень старалась повлиять на мужа: "Пыталась вытащить его. Дети тоже уговаривали, все его просили. Но он свое: "Не хочу". 70 лет – разве это возраст? Я узнал о том, что его не стало, от Светланы – она мне позвонила по телефону".

Злотник говорит, что последний раз Белоножко выходил на сцену в 2019 году: "Я не вижу ему замены. Такого второго певца, как он, нет. Вот сейчас думаю: кто бы так мог вместо него спеть мои песни? Есть произведения, которые может хорошо исполнить Зибров, Бобул или кто-то из молодых исполнителей. А есть песни, которые мог спеть только Виталий".

Ранее OBOZ.UA писал, что певец Павел Зибров объяснил, почему Виталий Белоножко в последние годы нигде не появлялся.

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