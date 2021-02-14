Мейхер зажгла на сцене "Голосу країни" и стала участницей проекта. Видео

В воскресенье, 14 февраля, на шоу "Голос країни-11" выступила украинская певица и актриса Надежда Мейхер. Она покорила судей проекта своим выступлением и стала участницей нового сезона.

Так, во время "слепых прослушиваний" артистка исполнила французскую песню Mon mec a moi. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира проекта (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Мейхер заявила, что пришла именно в сезон "Перезагрузка", чтобы предстать для зрителей в новом образе. Артистка своим выступлением развернула все 4 тренерских кресла. Однако в результате Надежда выбрала Тину Кароль.

"А ты не хочешь перезагрузиться? Ты молода душой. Ты можешь здесь открыться. Мы тебя хотим! Оставайся. Ты знаешь, это риск, это вызов тебе как "Танцы со звездами". Я помню как ты включилась и сказала "Я смогу все". И здесь на "Голосе" ты сможешь", – заявила Кароль.

Напомним, "Голос країни" – украинское вокальное телевизионное шоу телеканала "1+1", адаптация оригинального формата The Voice of Holland. Шоу ориентировано на поиск профессиональных и непрофессиональных голосов. Его отличия от привычных вокальных телевизионных шоу: высокие требования к уровню вокала. Победитель "Голоса країни" получает квартиру в Киеве.

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 14 февраля, на шоу "Голос країни-11" выступил муж украинской артистки Ольги Сумской, актер Виталий Борисюк.