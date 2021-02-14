"Голос країни-11": все подробности четвертого выпуска

В воскресенье, 14 февраля, в 21:00 на телеканале "1+1" стартовал четвертый выпуск популярного шоу "Голос країни-11". Новые яркие участники слепых прослушиваний продемонстрируют сильный вокал, чтобы воплотить мечту о большой сцене.

В этот раз в тренерском составе присутствуют такие знаменитости как Тина Кароль, Надя Дорофеева, MONATIK и Олег Винник. Каждый из них пополнит свою команду участниками. OBOZREVATEL следит за событиями и рассказывает все подробности.

Так, первым участником четвертого выпуска стал Рудольф Афицерян. Он исполнил знаменитую песню Ланы Дель Рей Summertime Sadness, которую посвятил своей возлюбленной. В результате мужчина выбрал команду Дмитрия Монатика.

Затем на сцену проекта вышел дуэт под названием Folk Ladies. Девушки исполнили украинскую народную песню "Ой, там на горі" и покорили судей своим выступлением. В результате они выбрали команду Олега Винника.

Роман Семенчук пришел на "Голос країни", чтобы наконец делать то, что ему действительно нравится – петь на сцене. Он исполнил песню Leave A Light On. В результате из судей к нему повернулся только Олег Винник.

Так, в этом году группа поддержки болеет за своих близких онлайн. Они на прямой связи и смогут пообщаться с участником сразу после выступления.

Также в новом сезоне "Голосу країни" за кулисами появился настоящий робот. Он подает участникам микрофон, измеряет температуру и дезинфицирует руки.

Ведущими 11 сезона стали Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая. Стоит отметить, кастинг участников впервые проходил онлайн.

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