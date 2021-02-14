Муж Сумской покорил судей своим выступлением на "Голосі країни". Видео

В воскресенье, 14 февраля, на шоу "Голос країни-11" выступил муж украинской артистки Ольги Сумской, актер Виталий Борисюк.

Во время "слепых прослушиваний" он исполнил песню Джоша Гробана Per te, которую посвятил своей жене. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира проекта (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Мужчина заметил, что все его знают как актера, но мало кто слышал как он поет. Поэтому по настоянию жены он пришел на "Голос".

"Голос – это авантюра. Моя жена Ольга Сумская подвела меня на это новое путешествие. Она моя основная вдохновительница вообще и в музыкальном творчестве. Я благодарю Бога, что в моей жизни появилась красивая женщина. Она для меня номер один", – заявил Борисюк.

Виталий своим выступлением покорил всех судей шоу. Однако к нему обернулся только Олег Винник и он стал участником его команды.

Напомним, "Голос країни" – украинское вокальное телевизионное шоу телеканала "1+1", адаптация оригинального формата The Voice of Holland. Шоу ориентировано на поиск профессиональных и непрофессиональных голосов. Его отличия от привычных вокальных телевизионных шоу: высокие требования к уровню вокала. Победитель "Голоса країни" получает квартиру в Киеве.

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