Мастерская за $250 тысяч, короткая стрижка и сквирт: Соня Морозюк отреагировала на подколы украинцев и озвучила 'правду'

Бывшая невеста подозреваемого в коррупционном деле Романа Гринкевича, художница Соня Морозюк рассказала всю "правду" относительно дорогостоящей мастерской, неожиданной прически, удовольствия и даже будущих проектов. В частности, девушка предложила экстравагантную идею со сменой имиджа, которая должна поразить "хейтеров".

На все вопросы в Instagram-рассказах художница ответила в стиле, в котором их задавали украинцы – с подколом. Ранее Морозюк заявляла, что ее веселит хейт, которого стало еще больше после интервью с Дмитрием Гордоном.

Подписчики художницы решили поинтересоваться, где она устанавливала брекеты, в которых впервые появилась на знаменитом интервью. Взамен они получили вполне правдивый ответ о якобы создании нового имиджа ради нашумевшего разговора с Гордоном.

"Веселее всем же будет думать, что все ради "образа" в интервью? Интервью уже дала, но брекеты еще носить пол года, упс. В четверг как раз иду подкручивать, поэтому поделюсь", – написала художница.

Девушка также прокомментировала свои будущие эксперименты с прической – планирует якобы убрать даже короткие пряди, с которыми она живет последние несколько недель. "Может в следующем интервью быть лысой?" Новая короткая стрижка, которая едва достигает подбородка, у бывшей избранницы Гринкевича было еще больше месяца назад.

Впрочем, подписчики вспомнили и о неожиданном признании – талант сквиртить, о чем она хвасталась во время собственного интервью на своем YouTube-канале. Это стало поводом для саркастического вопроса: "Нужно ли менять постель после твоего сквирта?" Ответ поступил относительно быстро – художница предложила брендам постельного белья сотрудничество.

О диссонансе со стоимостью мастерской за якобы $250 тыс. Морозюк тоже вспомнила, ведь в разных интервью ее данные отличаются. Ранее телеканалу СТБ, она заявляла, что приобрела помещение за $250 тыс., а Гордону "прибеднилась" и рассказала, что стоило оно всего-навсего $120 тыс. и вообще часть суммы пришлось одолжить у отца. В Instagram она объяснила, что "вся правда в документах", о которых она отметила в самом интервью.

В частности, создавать новые картины художница будет и дальше. Она утверждает, что остановить свой потенциал никому не подвластно, хотя свое творчество Морозюк уже переосмыслила. На вопрос от подписчика "Не возникало желания радикально изменить стиль своих картин?" она ответила: "Уже". А новая выставка, по ее словам, предстоит вскоре.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что после известного интервью с Дмитрием Гордоном Соню Морозюк высмеяли за футболку собственного дизайна с подтекстом. Она решила снова напомнить скандал с причастностью к незаконному обогащению ее экслюбимого Романа Гринкевича.

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