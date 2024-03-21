Соню Морозюк, которая дала интервью Гордону, высмеяли в сети из-за футболки с подтекстом. Фото

Экс-невеста подозреваемого по коррупционному делу Романа Гринкевича, художница Соня Морозюк пришла на первое за два месяца интервью в футболке с собственным дизайном. На ней скандальная звезда в своем стиле написала, что "не дает без декларации".

Попытка пошутить над скандалом с обворовыванием ВСУ на почти миллиард гривен многим показалась неуместной. Сама же Морозюк в интервью выдала, что хейт ее веселит.

"Я с юмором отношусь к хейту в свою сторону. Все могут прочесть надпись на моей фотболке. Потому что, кто эти люди – хейтеры? Мне не свойственно никого осуждать, потому что человек выбирает свой путь. Я считаю, что мы делимся тем, чем мы наполнены. Во мне нет желчи", – заявила "художница смыслов".

Одна из последних ее работ – надпись "не даю без деклараций", нарисованный латиницей на белой футболке. Так художница высмеяла ситуацию со своей помолвкой с подозреваемым по коррупционному делу Гринкевичем.

"Я всегда говорю: "Мода – это способ рассказать о себе не произнося ни слова", – иронично прокомментировал футболку Морозюк экс-редактор ELLE & Harper's Bazaar Роман Тимофеев.

"Я уже смеюсь над надписью", "Не даю без декларации. А где твоя, обещанная? Ох и цирк", "Мы ей тоже не дадим без деклараций и фактов о продаже Cartier и донатов на армию", – написали в сети.

Ранее OBOZ.UA писал, что Морозюк кардинально изменила образ после расторжения отношений с Гринкевичем. Кроме этого, она рассказала, почему бросила избранника по смс еще до оглашения ему подозрения и как он на это отреагировал.

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