МакSим впервые поговорила с мамой и дочерьми после комы

Состояние здоровья 38-летней российской певицы МакSим (Марины Абросимовой) улучшается с каждым днем. После того, как артистка пришла в сознание, она уже успела пообщаться с родными – мамой и двумя дочерьми: 12-летней Сашей и шестилетней Машей.

Исполнительница поговорила со своей семьей по видеосвязи. Об этом стало известно изданию StarHit (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Она в бодром боевом настроении, чувствует себя гораздо лучше, ест самостоятельно. Но предстоит еще долгая терапия, до полного выздоровления пока далеко. Она пообщалась с дочками и с мамой по видеосвязи, а также с Маргаритой, своим директором, которая сама недавно перенесла коронавирус", – рассказала подробнее пиар-менеджер певицы Яна Богушевская.

Видео дня

Ранее Маргарита Соколова заявляла, что Марина выполняет все рекомендации врачей и ни на что не жалуется. Выйдя из комы, артистка попросила принести ей одно из любимых лакомств – мороженое.

Напомним, что исполнительница МакSим пожаловалась на плохое самочувствие. Еще 13 июня она выступала на сцене с температурой тела 39 градусов. Тогда на странице в Instagram артистка сообщила, что несколько раз сдавала тест на коронавирус, однако результат был отрицательным.

Вскоре МакSим попала в больницу и ее ввели в состояние искусственной комы из-за пневмонии. У исполнительницы диагностировали сильное поражение легких и низкую сатурацию (насыщение крови кислородом).

Спустя некоторое время появилась информация, что состояние здоровья МакSим стало ухудшаться – у артистки обнаружили поражение более 75% легких.

Также у МакSим обнаружили сепсис – врачи диагностировали в легких сильнейший гнойно-воспалительный процесс.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в городской клинической больнице № 52 города Москвы, где сейчас находится певица МакSим, впервые прокомментировали состояние ее здоровья. Сотрудник медучреждения заявил, что она до сих пор находится в реанимации и навещать артистку нельзя никому. Также в больнице объяснили, что сейчас все отделения находятся в так называемой "красной зоне".