Макsим стало хуже: у певицы обнаружили сепсис

Состояние российской певицы Макsим (Марины Абросимовой), которую ввели в искусственную кому из-за пневмонии, ухудшилось. Артистка находится в критическом состоянии и медикаментозном сне.

Известно, что в легких знаменитости сильнейший гнойно-воспалительный процесс. Скорее всего, у нее начался сепсис. Об этом рассказали близкие друзья "Комсомольской правде".

Несколько дней назад Макsим пробовали вывести из медикаментозной комы, и она начала возвращаться в сознание. Но из-за тяжелого состояния врачам снова пришлось погрузить звезду в медикаментозный сон.

"Марина снова в критическом состоянии. Она сейчас находится в медикаментозном сне, подключена к ИВЛ и ЭКМО", – сообщила подруга Макsим.

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Врачи сделали певице свежее КТ и анализ крови. Как оказалось, в ее легких сильнейший гнойно-воспалительный процесс. Судя по всему, начался сепсис.

Подруга исполнительницы добавила, что врачи делают все возможное, чтобы облегчить ее состояние.

Коротко о знаменитости:

МакSим – российская певица, автор, исполнительница и музыкальный продюсер. Она обладательница 15 статуэток "Золотой граммофон".

Успех пришёл к певице с выпуском 28 марта 2006 года альбома "Трудный возраст", который разошелся тиражом более 1,5 миллиона копий, и в 2007 году МакSим стала самой коммерчески успешной певицей в России.

Напомним:

Певица МакSим пожаловалась на плохое самочувствие. Еще 13 июня она выступала на сцене с температурой тела 39 градусов. Тогда на странице в Instagram МакSим сообщила, что несколько раз сдавала тест на коронавирус , однако результат был отрицательным.

Позже артистка попала в больницу и ее ввели в состояние искусственной комы из-за пневмонии. У исполнительницы диагностировали сильное поражение легких и низкую сатурацию (насыщение крови кислородом).

Спустя некоторое время появилась информация, что состояние здоровья МакSим стало ухудшаться – у артистки обнаружили поражение более 75% легких.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, лежащую в реанимации российскую певицу МакSим (Марину Абросимову), попытались отключить от ЭКМО. После того, как она попала в больницу, где ее ввели в искусственную кому из-за пневмонии, артистка не могла дышать самостоятельно. Однако попытка медиков отключить аппарат не принесла результат – певица не смогла дышать самостоятельно, и ее снова подключили к ЭКМО.