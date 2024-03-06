Мадонна призналась, каким было ее первое слово после выхода из 4-дневной комы летом 2023 года: зал рассмеялся

Американская поп-дива Мадонна рассказала, каковы были ее первые слова после пробуждения от комы. Летом 2023-го звезда пережила серьезную бактериальную инфекцию, в результате которой четыре дня находилась без сознания.

Во время своего турне под названием The Celebration Tour певица неоднократно вспоминала сложный период своей жизни. На недавнем концерте в Лос-Анджелесе Мадонна раскрыла новые подробности своей госпитализации, пишет журнал People.

Исполнительница призналась, что проводить шоу ей не так сложно физически, как эмоционально, ведь перед фанатами она рассказывает историю своей жизни. Несмотря на сложности, артистка заявила – ее ничто не остановит.

Вспоминая свой страх за здоровье прошлым летом, Мадонна назвала это "предсмертным опытом". Знаменитость рассказала, что первое слово, которое она произнесла, проснувшись от искусственной комы, было "Нет". "Я почти уверена, что Бог сказал мне: "Ты хочешь уйти? Хочешь пойти со мной?" Нет", – продолжила Мадонна, вызвав смех в зале.

Певица отметила, что придя в себя после болезни, она разговаривала со своим давним менеджером Гаем Осери еще лежа в больнице. "Он сказал: "Как ты думаешь, когда вернешься в тур?" Я посмотрела на него и сказала: "Через два чертовых месяца!" – поделилась поп-дива.

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