Мадонна показала, как выглядит ее лицо ''после операции''. Фото

Всемирно известная 64-летняя певица Мадонна, удивившая публику выходом на церемонии награждения "Грэмми-2023", показала свое лицо. По словам артистки, так оно выглядит "после операции".

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Впрочем, заявление знаменитость дополнила смеющимися эмоджи, поэтому, возможно, Мадонна так решила пошутить. Пост с кадром появился на ее странице в Twitter (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Посмотрите, какая я красивая теперь, когда сошел отек после операции", – написала Мадонна.

На фото она позировала, сидя на стуле, в порванных джинсах и стильной кепке. На лице звезды не видно ни морщины, зато появились брови.

Как известно, на вручение "Грэмми-2023" певица пришла со смелым макияжем: ее бровей почти совсем не было видно, а агрессивный макияж глаз и контуринг бросался в глаза. Поэтому пользователи сети сравнили Мадонну с главным антагонистом серии фильмов "Пила " Джоном Крамером.

После волны хейта и мемов артистка обратилась к своей 18-миллионной аудитории в Instagram. Исполнительница дала понять поклонникам, что это не их дело, как она выглядит, и какие манипуляции совершает со своим лицом.

Как ранее писал OBOZREVATEL, дочь Мадонны Лурдес Леон публично "наказали" за опоздание на показ Marc Jacobs, состоявшемся в Нью-Йорке. Охранники не впустили девушку в помещение, опозорив ее перед поклонниками.

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