''Мир отказывается уважать женщин старше 45'': Мадонна отчитала фанов за критику из-за ''неузнаваемого'' лица

Всемирно известная 64-летняя певица Мадонна, которая удивила публику своим выходом на церемонии награждения "Грэмми-2023", обратилась к своей 18-миллионной аудитории в Instagram. Исполнительница дала понять поклонникам, что это не их дело, как она выглядит, и какие манипуляции делает со своим лицом.

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Гневный пост артистка написала в личном блоге. Она отметила – лучше бы зрители сосредоточились на ее речи на торжественном мероприятии, а не на изменениях во внешности. Мадонна сказала, она никогда не будет извиняться за то, как одевается, выглядит или ведет себя (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Вместо того, чтобы сосредоточиться на том, что я сказала в своей речи, многие люди предпочли говорить только о моих фотографиях крупным планом. Мир отказывается уважать женщин старше 45 лет и считает необходимым наказать их, если они продолжат быть волевыми, трудолюбивыми и авантюрными", – пишет американка.

Она утверждает – средства массовой информации унижали ее с самого начала карьеры и продолжают это делать сейчас. Звезда считает себя первопроходцем, ведь она терпит оскорбления в свой адрес, чтобы стать примером для остальных девушек и обеспечить им легкий карьерный путь.

"Как говорила Бейонсе: "Ты не сломаешь мою душу". Я с нетерпением жду еще многих лет развязного поведения, расширения границ, противостояния патриархату, и больше всего - удовольствия от жизни. Поклонитесь с*ки!", – закончила свою речь Мадонна.

Певица обвинила хейтеров в эйджизме и женоненавистничестве, а также опубликовала видео с Сэмом Смитом и другими своими друзьями, где продемонстрировала присущее ей вызывающее поведение.

Как ранее писал OBOZREVATEL, дочь Мадонны Лурдес Леон публично "наказали" за опоздание на показ Marc Jacobs, который состоялся в Нью-Йорке. Охранники не впустили девушку в помещение, опозорив ее перед поклонниками.

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