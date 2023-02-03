Дочь Мадонны публично ''наказали'' за опоздание на показ мод. Видео

Дочь легендарной певицы Мадонны Лурдес Леон публично "наказали" за опоздание на показ Marc Jacobs, который состоялся в Нью-Йорке накануне. На входе в зал ее остановили и отказались пускать.

Видео дня

Красавица выбрала образ из вещей дизайнера, ведь она с 2021 года стала лицом бренда. Впрочем, это не спасло ее от унизительной ситуации, сообщили журналисты Daily Mail (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Если верить СМИ, Лурдес опоздала всего на несколько минут, но охранники уже успели закрыть дверь показа. Когда звезда попросила пропустить, ей отказали на глазах у собравшихся снаружи поклонников.

На фото видно, что дочь Мадонны не ожидала такого "наказания" за опоздание, расстроилась и растерялась. Еще несколько минут она разговаривала с охранниками, после чего примирилась.

Неудобный момент попал не только в объективы папарацци, но и на видео, которое стало вирусным в сети. На нем слышно, что фанаты звезды кричат охранникам, что прошло всего три минуты шоу и просят ее пустить.

"Вы знаете кто она?" – спросили прохожие, но охрана не отступила. Лурдес расстроенно покинула Парк-авеню, где проходил показ.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Лурдес Леон поделилась с поклонниками пикантными снимками, на которых продемонстрировала фигуру в латексном белье. В таком образе она посетила шоу бренда исполнительницы Рианны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!