Поклонников озадачило ''новое лицо'' Мадонны на ''Грэмми-2023'': певицу сравнили с ''Пилой''

Всемирно известная певица Мадонна удивила поклонников своим внешним видом во время церемонии награждения "Грэмми-2023". Хотя звезда и не получила награду, она вышла на сцену, чтобы забрать статуэтку коллег – Сэма Смита и Ким Петрас – в номинации "Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой".

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Получив награду за друзей, артистка сказала несколько слов в объективы камер, поэтому ее "новое лицо" смогли рассмотреть со всех сторон. Twitter мгновенно взорвался сообщениями о странном внешнем виде знаменитости (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Певица появилась на сцене в черном костюме-двойке, состоявшем из длинной плотной юбки и массивного пиджака. Свои волосы Мадонна заплела в 4 косички, две из которых свободно висели у лица, а еще две были закручены на затылке.

Артистка выбрала смелый мейк-ап – ее бровей почти совсем не было видно, а агрессивный макияж глаз и контуринг бросался в глаза. Поэтому пользователи сети сравнили Мадонну с главным антагонистом серии фильмов "Пила" Джоном Крамером.

Некоторые зрители предположили, что исполнительница увлеклась пластической хирургией, а макияж только подчеркнул это.

"Я за косметическую хирургию, но Мадонне стоило оставить свое лицо в покое после последней подтяжки. Ее прическа, макияж и брови делают ее только хуже", "Мадонну на Грэмми не узнать", "Мадонна превратилась в бразильца-транссексуала", – говорится в некоторых комментариях.

OBOZREVATEL решил напомнить, как звезда выглядела раньше.

Как писал OBOZREVATEL, церемония награждения "Грэмми-2023" прошла в ночь на 6 февраля. Узнать, кто победил, – можно в материале.

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