Мадонна купила особняк у певца The Weeknd за $19,3 млн. Фото

Американская 62-летняя певица Мадонна приобрела элитный особняк в Хидден-Хиллс (округ Лос-Анджелес) за 19,3 миллиона долларов.

Ранее жилье принадлежало канадскому певцу The Weeknd. Он купил дом в 2017 году за 18,2 млн долларов. Об этом пишет издание The New York Post (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Так, на территории есть основной дом, в котором семь спален и несколько ванных комнат, а также гостевой на две спальни.

Также в особняке имеется бассейн, винный погреб, тренажерный зал, баскетбольная площадка, несколько террас, кинотеатр, баскетбольная площадка и гараж, рассчитанный на пять автомобилей.

Кроме того, в доме есть зал с двойным потолком и двухэтажной оконной стеной, просторная кухня и развлекательный бар.

Коротко о знаменитости:

Мадонна – американская автор-исполнительница, поп-певица, танцовщица, музыкальный продюсер, а также актриса, режиссер и детская писательница. Самая коммерчески успешная исполнительница в истории по версии Книги рекордов Гиннесса.

