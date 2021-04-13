Мадонна купила особняк у певца The Weeknd за $19,3 млн. Фото
Американская 62-летняя певица Мадонна приобрела элитный особняк в Хидден-Хиллс (округ Лос-Анджелес) за 19,3 миллиона долларов.
Ранее жилье принадлежало канадскому певцу The Weeknd. Он купил дом в 2017 году за 18,2 млн долларов. Об этом пишет издание The New York Post (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
Так, на территории есть основной дом, в котором семь спален и несколько ванных комнат, а также гостевой на две спальни.
Также в особняке имеется бассейн, винный погреб, тренажерный зал, баскетбольная площадка, несколько террас, кинотеатр, баскетбольная площадка и гараж, рассчитанный на пять автомобилей.
Кроме того, в доме есть зал с двойным потолком и двухэтажной оконной стеной, просторная кухня и развлекательный бар.
Коротко о знаменитости:
Мадонна – американская автор-исполнительница, поп-певица, танцовщица, музыкальный продюсер, а также актриса, режиссер и детская писательница. Самая коммерчески успешная исполнительница в истории по версии Книги рекордов Гиннесса.
Напомним, в Нью-Йорке выставили на продажу бывший дом покойного режиссера, обладателя "Оскара" Майка Николса. Здание расположено в том же квартале, что и особняк американской певицы Мадонны.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
в СМИ сообщили, что популярная американская поп-певица Рианна приобрела большой особняк в Беверли-Хиллз (США). Его стоимость составляет 13,8 млн долларов (более чем 360 млн гривен).
Украинская певица Светлана Тарабарова впервые показала свой новый дом в закрытом комплексе под Киевом. Так, знаменитости и ее супругу Алексею пришлось взять несколько кредитов, чтобы купить жилье.
В сети показали, как выглядит двухэтажный особняк украинской ведущей Кати Осадчей и ее супруга, продюсера и шоумена Юрия Горбунова.