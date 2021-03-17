Рианна купила особняк за 13 млн долларов: как он выглядит
В СМИ сообщили, что популярная американская поп-певица Рианна приобрела большой особняк в Беверли-Хиллз (США). Его стоимость составляет 13,8 млн долларов (более чем 360 млн гривен).
Площадь жилья – более 700 кв. м. На территории есть бассейн, спа, а также костровище. Об этом пишет издание TMZ (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
Кроме того, внутри дома просторная планировка с 5 спальнями, 7 ванными комнатами и кухня с собственным шеф-поваром. Также в особняке есть большой спортивный зал с различными тренажерами, гардеробная для певицы и библиотека с книгами.
Судя по фото, в жилье присутствует множество интересных предметов интерьера. Например, огромный черный бык посреди гостиной, комнатные растения, а также есть удобная мебель.
Напомним, что Рианна – барбадосская певица, актриса, музыкальный продюсер, модный дизайнер. В 16 лет переехала в США, чтобы начать карьеру певицы. Сейчас она является одной из самых продаваемых артистов всех времен вследствие продажи более 20 миллионов копий альбомов и 60 миллионов синглов Рианна самая молодая певица в истории Billboard, которой удалось четырнадцать раз возглавить чарт Billboard Hot 100.
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