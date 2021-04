Мадонна купила маєток у співака The Weeknd за $19,3 млн. Фото

Американська 62-річна співачка Мадонна придбала елітний маєток у Хідден-Хіллс (округ Лос-Анджелес) за 19,3 мільйона доларів.

Раніше житло належало канадському співакові The Weeknd. Він купив будинок у 2017 році за 18,2 млн доларів. Про це пише видання The New York Post (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Так, на території є основний будинок, в якому сім спалень і кілька ванних кімнат, а також гостьовий на дві спальні.

Також у маєтку є басейн, винний льох, тренажерний зал, баскетбольний майданчик, кілька терас, кінотеатр, баскетбольний майданчик і гараж, розрахований на п'ять автомобілів.

Крім того, в будинку є зал з подвійною стелею і двоповерховою віконною стіною, простора кухня і розважальний бар.

Коротко про знаменитість:

Мадонна – американська авторка-виконавиця, поп-співачка, танцівниця, музична продюсерка, а також актриса, режисерка і дитяча письменниця. Найбільш комерційно успішна виконавиця в історії за версією Книги рекордів Гіннесса.

Нагадаємо, в Нью-Йорку виставили на продаж колишній будинок покійного режисера, володаря "Оскара" Майка Ніколса. Будівля розташована в тому ж кварталі, що і маєток американської співачки Мадонни.

