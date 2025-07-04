Россия массированно атакует Киев "Шахедами": работает ПВО, в Соломенском районе произошло возгорание

Российские оккупационные войска вечером в четверг, 3 июля, снова направили ударные БПЛА на Киев. В украинской столице работали силы противовоздушной обороны, были слышны взрывы.

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Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко на своем канале в Telegram, около 21:30 силы ПВО работали на левом берегу города. Позже взрывы слышали киевляне и в других районах столицы, а также в пригороде.

В Днепровском районе Киева, по словам Кличко, обнаружили обломки БПЛА возле одного из учебных заведений и нескольких жилых домов. Экстренные службы на месте.

В то же время начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что в результате атаки россиян в Соломенском районе произошло возгорание в нежилом помещении. Информация о пострадавших устанавливается.

Позже он проинформировал о еще нескольких пожарах в этом районе.

"Предварительно имеем несколько пожаров в Соломенском районе. Все локации – жилые дома. Уточняем информацию о пострадавших. Россияне в очередной раз доказывают свой статус террористов и преступников", – отметил Ткаченко.

Воздушные силы ВСУ сообщали о движении ударных БПЛА в направлении Киева, Днепра, Кременчуга, Кривого Рога, Чугуева, Харькова, Житомира. Также военные информировали об аэробаллистических ракетах "Кинжал" на Киев.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 3 июля оккупанты нанесли удар по Полтаве. Попадание пришлось наздание Полтавского объединенного городского территориального центра комплектования и социальной поддержки. Погибло два человека, еще более 50 получили ранения.

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