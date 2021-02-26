В Нью-Йорке продают дом по соседству с Мадонной за $ 26 млн: как он выглядит

В Нью-Йорке выставили на продажу бывший дом покойного режиссера, обладателя "Оскара" Майка Николса. Здание расположено в том же квартале, что и особняк американской певицы Мадонны.

Так, риелторы попросили за участок 26 миллионов долларов. Оказалось, что Николс владел недвижимостью до 1995 года и продал ее тогда за $1,6 млн, сообщает New York Post.

Отмечается, что дом находится в Верхнем Ист-Сайде. В доме восемь спален, пять каминов, библиотека, кухня, столовая и гостиная, с видом на сад. Интерьер комнат выполнен в теплых тонах. Одна из особенностей особняка – высокие потолки, в гостиной их высота более шести метров.

Напомним, что Майк Николс известен в мире как режиссер фильмов "Кто боится Вирджинии Вульф?", "Выпускник", "Волк", "Близость". Он обладатель всех главных наград американской индустрии развлечений – "Оскара", "Золотого глобуса", "Грэмми", "Эмми" и "Тони". Николс скончался 19 ноября 2014 года от сердечного приступа. Ему было 83 года.

Мадонна – американская поп-певица, танцовщица, музыкальный продюсер, а также актриса, режиссер. Самая коммерчески успешная исполнительница в истории по версии "Книги рекордов Гиннесса".

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее стало известно, что голливудский актер Леонардо Ди Каприо декорировал свой пляжный особняк в стиле "Титаника". Смотрите также, как выглядят другие дома знаменитости изнутри.