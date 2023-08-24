'Люблю и уважаю Горбунова': звезда 'Скаженого весілля' Заднепровский высказался о скандале с сериалом за 33 млн грн

Украинский актер Назар Заднепровский признался, что ему непросто комментировать громкий скандал вокруг известного телеведущего и продюсера Юрия Горбунова, который собирался снимать комедийный сериал за 33 миллиона гривен из госбюджета. Артисты вместе работали над тремя частями "Скаженого весілля", и Заднепровский честно отвечает, что очень уважает и любит коллегу.

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Впрочем, несмотря на это, актер также согласен с украинцами, которые раскритиковали Горбунова за решение снимать сериал за деньги государства, когда военные на передовой как никогда нуждаются в технике и амуниции. Своим мнением Заднепровский поделился в интервью Алесе Бацман на ее одноименном YouTube-канале.

Кинематографист считает, что шоумен хотел создать патриотический продукт, что является необходимым в наше время, но выбрал для этого неправильные источники финансирования.

"Очень болезненный для меня вопрос. Я очень люблю и уважаю Юрия Горбунова. Я очень благодарен ему за все, что он для меня сделал. Если в наше время выделять деньги на кино, то оно должно быть патриотическое. Цель Юрия и его команды была снять развлекательный, юмористический контент, чтобы поднять настроение у народа. Думаю, что сценарий был написан до 2022 года. Сейчас это тоже необходимо, но не за бюджетные деньги. Это ошибка. Пусть обижается на меня", – начал звезда.

Заднепровский перечислил другие варианты, которыми бы мог воспользоваться Горбунов, чтобы профинансировать свой проект.

"Куча спонсоров, друзей у него, которые его обожают и спокойно выделили бы миллионы. Не нужно было за эти 33 миллиона из бюджета браться. Сейчас действительно дроны нужны. Единственная ошибка, что бюджетные средства были взяты не на то. Нужен патриотический развлекательный контент, но не за государственные средства", – резюмировал актер.

Напомним, компания Горбунова "Прототип Продакшен" выиграла тендер на съемку 24-серийного комедийного сериала за 33 млн гривен из госбюджета. На примере Охлобыстина ведущий объяснил, зачем снимает сериал за государственные деньги. Артист подчеркнул, что военным сейчас нужен юмор.

Украинцы же упрекнули звезду, что защитникам Украины на передовой нужно оружие, авто и дроны, а не шутки. Под давлением продюсер отказался от тендера.

Позже Горбунов признался, что сюжет сериала высмеивал бы "местных царьков", а не делал из них героев. Звезда объяснил, что прототипом действительно должен был стать скандальный предприниматель Александр Поворознюк.

Ранее OBOZREVATEL писал, что после скандала Горбунов сообщил о намерениях передать свой государственный орден военным. Однако в сети этот жест встретили также критикой.

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