Уроженка Закарпатья и предательница Украины певица Лолита Милявская заявила, что ни на шаг не ступит на временно оккупированную Россией территорию. Она якобы не желает восстановить репутацию перед правительством и поклонниками после знаменитой "голой вечеринки", как это активно делает коллега – Филипп Киркоров.

Лолита считает, что повторный приезд будет выглядеть как пиарный ход, а она этого делать категорически не хочет. Россиянка не желает, чтобы ее считали человеком, пытающимся вернуть любовь публики любыми способами. Певица противоречит сама себе, ведь запроданка уже записывала целое обращение, в котором едва не выпрашивала у фанатов приверженность к себе за якобы проделанную огромную работу для общества на Донбассе и в Крыму.

Она призналась, что развлекать террористов-соотечественников не удастся, потому что там не то, что не ждут, а даже гонят домой. Оказывается, российские военные тяжело "работают" и морально приходят в упадок, ведь со слов предательницы им либо нет времени слушать песни, либо все так плохо, что воспринимать ничего не могут.

"Взяла, поехала умышленно. Чтобы что? Мне многие пишут из Донецка и Луганска и военные пишут и поддерживают. А некоторые говорят, неф*г здесь делать. Что это вы приспособились ездить? У нас здесь не рай на земле, зачем вы ездите? Нам сейчас не до песен", – призналась россиянка.

Она напомнила, что уже немало "полезного" сделала для оккупированных Россией территорий, из-за чего ее якобы невозможно не называть патриоткой. Запроданка заявила, что не хочет брать пример с коллеги, Филиппа Киркорова, который после позора перед поклонниками на "голой вечеринке" начал массово давать концерты на Донбассе, где ему тоже не рады.

"Филиппом Киркоровым горжусь, восхищаюсь им. Нет, я не планирую [ехать на Донбасс]. Я не считаю это нужным. Я была в Донецке и в Луганске. Меня нельзя обвинить в том, что я не ездила. Я не хочу, чтобы это выглядело умышленно", – попыталась оправдать себя Лолита, которая из-за "голой вечеринки" потеряла гонорары от так и не проведенных будущих концертов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, "голая вечеринка" стала порталом в ад для Лолиты. После шанса попасть в тюрьму из-за "пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений" Z-патриоты начали выискивать на нее компромат, одним из которых стало наличие у певицы израильского паспорта. По мнению активиста Виталия Бородина, россиянка не сообщала о втором гражданстве МВД и потому обязана будет пополнить бюджет страны на 200 тысяч рублей.

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