'Ваши петушиные концерты здесь не нужны': стало известно о реакции российских оккупантов на приезд Киркорова в Горловку

Визит прокремлевского эстрадного певца Филиппа Киркорова во временно оккупированную Горловку Донецкой области пришелся по душе не всем россиянам. Оккупанты, перед которыми артист пел, обозвали его шоу "петушиным" и попросили больше не ездить с концертами к ним.

Даже зазомбированные пропагандой жители РФ поняли, что Киркоров поехал на Донбасс не по собственной инициативе, а ради "замаливания грехов" за "голую вечеринку", поэтому его выступление показалось им унизительным. Пропагандисты обнародовали несколько реакций на выходки певца.

Российские военные, которые пока могут стоять на ногах и потому не стали зрителями Киркорова в госпитале, обратились к звезде с передовой.

"Хотелось бы обратиться к так называемым звездам – Киркорову и всей остальной компании, которые последними событиями просто подорвали свой авторитет и за счет нас пытаются теперь замолить свои грехи. Будем коротки – нам ваши петушиные концерты здесь не нужны. Если вы хотите закрыть свой позор, то снимайте свои костюмы с перьями, наденьте маскхалат, средства бронезащиты, которые уже готовы для вас, и получите оружие", – выдали террористы.

Депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман, уже начавший кампанию по "отбеливанию" репутации Киркорова, похвалил его за визит в Горловку. Он заявил, что понимает, почему артистка хейтят оккупанты, но сам не видит проблему в скандальной вечеринке.

"К Киркорову отношение даже в мирное время было очень сложное и неоднозначное. Поэтому и этот его визит понравился далеко не всем. Это, собственно, было понятно. Я тоже не ожидал его поездки в Донбасс, хоть и не удивился... Люди, которые постоянно обнажают душу, вполне могут позволить себе и тело обнажить, не видя в этом ничего страшного. Глупость была в том, что они это разрекламировали это", – сказал депутат.

Сам Киркоров оружие в руки брать не спешит. Кроме концерта в коридоре госпиталя, он устроил фотосессию в разбомбленном концертном зале, заявив, что "он не разрушен". После этого певец уехал домой, оставив обращение террористов без внимания.

Ранее OBOZ.UA писал, что в Горловке путинист исполнил песню "Снег", права на которую принадлежат украинке Ирине Билык. Она в ответ посвятила Киркорову поэзию о "кровавом снеге" и позоре певца, который поддерживает убийц.

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