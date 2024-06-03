Лизу Ющенко, молчащую о войне, заметили в Москве в платье Saint Laurent за $3,3 тыс. и с сумкой Hermes свыше $30 тыс.

Уроженка Украины и младшая сестра телеведущей Маши Ефросининой Лиза Ющенко отдыхает в дорогих заведениях Москвы и в очередной раз подчеркивает, что она богатая россиянка. Бывшая невестка экс-президента Украины Виктора Ющенко за два года полномасштабной войны России ни разу не высказывала свою политическую позицию.

В своем Instagram светская личность заставляет многих россиян восхищаться ею и ее вкусом стиля, хотя и не всегда очень удачным. На недавно опубликованном фото женщина позирует перед зеркалом в кофейном платье с большим цветком от Saint Laurent за $3,3 тыс. и сумкой цвета морской волны от Hermes за $28 – 32 тыс.

Стоимость брендов была разобрана в Telegram-канале Harley Quinn. В сумме образ составляет $31,3 – 35,3 тыс. без учета цены сережек и перстня на правой руке. В гривневом эквиваленте – это 1,269 – 1,431 млн. грн.

Отдыхала она в компании трех подруг-россиянок. Их личности Ющенко решила не рассекречивать.

Известно, что сестра Ефросининой еще в 2014 году переехала в Москву с мужем-бизнесменом и все это время молчит об агрессии РФ, хотя в прошлом году на свой день рождения заявила, что мечтает о наступлении мира.

Ранее Лизу Ющенко замечали с россиянами на концерте грузина Валерия Меладзе в Монако. Известно, что у артиста неоднозначная политическая позиция, хотя он долгое время жил и работал в Украине. Сразу после полномасштабного вторжения он призвал политиков остановить войну, сев за стол переговоров, но Россию агрессором так и не признал. А вскоре исполнитель начал выступать на концертах в российских городах.

Отметим, родная сестра Ефросининой была замужем за Андреем Ющенко, сыном третьего президента Украины, до 2012 года. В их браке родилась дочь Варвара. В 2014 году Елизавета вышла замуж за российского бизнесмена, с которым сейчас воспитывает их общего сына и живет в Москве.

Политическую позицию сестры Маша Ефросинина отказывается комментировать. Более того, они даже не подписаны друг на друга в соцсетях. "У нас нет сейчас общения как у сестер вообще", – рассказывала Ефросинина в интервью Украинской правде.

Ранее OBOZ.UA писал, что Лиза Ющенко засветилась на выставке в Москве вместе с подругами-россиянами. В тот день ее сделали персонально для трех светских лиц.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!