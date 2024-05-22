Сестра Маши Ефросининой похвасталась фото на выставке в Москве

Младшая сестра Маши Ефросининой и бывшая невестка экс-президента Украины Виктора Ющенко Лиза Ющенко в очередной раз отмечает свою пророссийскую позицию. В этот раз она красовалась в одной из арт-галерей Москвы с подружками-россиянками.

Фотографию с женщинами Ющенко опубликовала в InstaStories. Что интересно, одна из них – Айсыла – тесно связана с выставочным помещением, ведь при просмотре ее страницы и Instagram можно заметить упоминание о странице заведения в строке биографии.

В то время свои картины персонально трем женщинам демонстрировал художник Андрей Невицкий, ни слова не говорящий о войне. Радовать глаз россиян его работы будут до 8 июня.

Что интересно, сама Лиза Ющенко прямо не говорила, поддерживает ли Россию. Только в июне 2023 года она отметила, что два года подряд желает только одного – окончания войны, не называя ее "войной".

"В свой день рождения, вот уже второй год подряд, прошу только одного – чтобы закончился ад и наступил мир", – писала Ющенко.

Стоит отметить, что сейчас она проживает в стране-агрессорке, поскольку состоит в браке с московским бизнесменом, по имени Сергей, а вот с сестрой Машей Ефросининой не общается. Более того, они даже не подписаны друг на друга в соцсетях.

"У нас сейчас нет общения как у сестер вообще", – рассказывала Ефросинина в интервью Украинской правде.

Вопрос отказа сестры комментировать войну России против Украины довольно болезненный для телеведущей: "У меня только есть один ответ на это: я никак не могу нести ответственность за действия других людей, родные они мне или нет. Я не могу нести эту ответственность".

Ранее OBOZ.UA писал, что известная певица Евгения Власова, которая была популярна в 2000-х годах, наконец прокомментировала свое возвращение к шоу-бизнесу. Отказ от карьеры произошел из-за стечения многих неприятных обстоятельств, которые пришлось решать.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!