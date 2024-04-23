Молчит о войне и ездит в Россию. Маша Ефросинина откровенно рассказала об отношениях с сестрой и раскрыла, какой Ющенко на самом деле

Украинская телеведущая Маша Ефросинина в новом интервью вынуждена была еще раз ответить на вопрос о сестре, которая замалчивает войну в Украине и приезжает в РФ, Лизе Ющенко. Затронули также тему семьи экс-президента Украины Виктора Ющенко.

Звезда в разговоре с "Украинской правдой" подчеркнула, что ей неприятно отвечать на вопросы о родственнице, но все же заверила, что никаких связей с ней не поддерживает. Тем временем Лиза Ющенко наслаждается отдыхом в Южной Корее, куда прилетела с детьми.

"У нас нет сейчас общения как у сестер вообще. Мне очень больно об этом говорить. Потому что сейчас мои эмоции и мои чувства перестанут быть моими, а станут предметом обсуждения людей, которые к этим чувствам не имеют никакого отношения, а тем более эмпатии. У меня есть только один ответ на это: я никак не могу нести ответственность за действия других людей, родные они мне или нет", – сказала Ефросинина после долгой паузы.

Она не раскрыла местонахождение Елизаветы, но с этим бывшая невестка Виктора Ющенко прекрасно справилась сама, обнародовав ряд кадров с сыном и дочерью. Не так давно в этом же составе они отдыхали на Ниле.

Россию в соцсетях Лиза Ющенко либо предусмотрительно не показывает, либо давно там не была. Однако в апреле этого года СМИ подловили ее на поездке в Москву, где сестра Ефросининой устроила фотосессию. О войне она, конечно, не вспоминает. Вероятно, стереотипные мемы о мужчинах, работе и женщинах, которые Ющенко публикует несколько раз в день, ей кажутся куда более информативными.

Маша Ефросинина также рассказала, как происходили их семейные застолья, когда Лиза еще была замужем за сыном бывшего президента Украины.

"Виктор Андреевич показывал свою пасеку, у него очень такая украинская обстановка. Он этим очень гордился. Виктор Андреевич говорил обычно за столом. И мы виделись на их свадьбе. Официальная была роспись только в ЗАГСе. Личного общения, так чтобы я села и поговорила с Виктором Андреевичем – такого не было. То есть мы виделись раз три-четыре. Больше после того – никогда вообще", – вспомнила ведущая

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