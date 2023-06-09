'Прошу одного – чтобы закончился ад': проживающая в РФ сестра Ефросининой заговорила о войне и наступлении мира

Младшая сестра украинской телеведущей Марии Ефросининой Елизавета Ющенко, которая проживает в России, вспомнила, что в ее родной стране идет война. В свой день рождения, 9 июня, девушка разместила новую публикацию в личном блоге, написав, что мечтает о наступлении мира.

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Постом Ющенко поделилась в Instagram, где на нее подписаны 55 тысяч фолловеров. Она назвала войну адом, отметив, что два года подряд желает только единственного – окончания полномасштабного вторжения. Лиза распространила черно-белый кадр, сделанный на фоне воды (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"В свой день рождения, вот уже второй год подряд, прошу только одного – чтоб закончился ад и наступил мир", – написала Ющенко. В комментариях под постом ни один человек не поднял тему войны. Подписчики Елизаветы поздравили ее с 37-летием, посвятив теплые слова.

Напомним, сейчас младшая сестра Маши Ефросининой проживает в стране-агрессоре, так как замужем за московским бизнесменом по имени Сергей. Пара расписалась в 2014 году. Она родила своему супругу сына. От первого брака с Андреем Ющенко девушка имеет 13-летнюю дочь Варвару.

Как ранее рассказала Ефросинина, после вторжения россиян на нашу землю, она практически свела к нулю общение с родной сестрой. Неоднократно блогер заявляла: позиция родственницы для нее – больная тема и она не хочет обсуждать это с журналистами.

Как ранее сообщил OBOZREVATEL, Мария Ефросинина эмоционально обратилась к международным организациям и лидерам мнений после подрыва Каховской ГЭС. Звезда назвала трагедию в Херсонской области вторым Чернобылем и рассказала об ужасах, которые творятся в этом регионе. Чтобы узнать детали – переходите по ссылке.

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