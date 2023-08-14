Сестра Маши Ефросининой и экс-невестка Ющенко развлекалась с россиянами в Монако на концерте Меладзе

Родная сестра известной украинской телеведущей Маши Ефросининой, которая также является бывшей невесткой экс-президента Украины Виктора Ющенко, Елизавета была замечена на вечеринке в Монако. Она развлекалась на концерте певца с "неоднозначной" позицией Валерия Меладзе, где также присутствовали граждане страны-террористки. Впрочем, компания россиян для Елизаветы не является чем-то непривычным, поскольку она сама с 2014 года живет в Москве с мужем-бизнесменом и молчит об агрессии РФ.

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Как веселилась Лиза Ющенко, замалчивающая геноцид собственного народа, показали в выпуске ТСН. Журналисты выяснили, с кем и за сколько отдыхала украинка.

На отдыхе Ющенко была замечена в компании подруг. Они сидели за столиком прямо у сцены. Цена за билет в таком месте варьируется от 950 до 1200 евро, то есть 38-48 тысяч гривен.

Елизавету и других отдыхающих на элитном курорте развлекал грузин с российским паспортом, который долгие годы жил и работал в Украине, Валерий Меладзе. Сразу после полномасштабного вторжения он призвал политиков остановить войну, сев за стол переговоров, но Россию агрессором так и не признал. Оно и не удивительно, ведь уже очень скоро исполнитель принялся выступать на концертах в российских городах. Кровавые рубли для него оказались дороже чести.

Помимо Ющенко, на вечеринке можно было встретить известную российскую гимнастку Каролину Севастьянову, которая, к слову, родилась в Киеве. Также в списке гостей засветились "Мисс Россия – 2016" Анастасия Полхова и жена бывшего чиновника из Санкт-Петербурга – Терентия Мещерякова – Ксения Костина.

Отметим, родная сестра Ефросининой была замужем за Андреем Ющенко, сыном третьего президента Украины, до 2012 года. В их браке родилась дочь Варвара. В 2014-м Елизавета вышла замуж за российского бизнесмена, с которым сейчас воспитывает их общего сына и живет в Москве.

9 июня этого года, в день своего рождения, Елизавета все же вспомнила о войне в родной стране. В соцсетях она написала, что мечтает о наступлении мира.

Как писал OBOZREVATEL, Ефросинину часто просят прокомментировать позицию родной сестры, что ведущая очень не любит делать. Она заверила, что свела общение с Лизой практически к нулю. Подробности – в нашем материале.

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