Квентин Тарантино указал на частичную вину Алека Болдуина в смерти украинки на съемках 'Иржи': но есть много 'но'

Американский режиссер Квентин Тарантино поразил поклонников громким заявлением. 61-летний мужчина утверждает, что в смерти украинского оператора Галины Гатчинс на съемочной площадке фильма "Иржи" частично виноват актер Алек Болдвин.

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По словам знаменитости, несомненно, основная ответственность лежит на оружейнице Ханни Гутьеррес-Рид, зарядившей пистолет боевым патроном. Однако, по его мнению, известный артист должен был самостоятельно убедиться, что орудие безопасно для использования, сообщает Daily Mail.

"В этой ситуации, я считаю, будет достаточно справедливо сказать, что оружейник – человек, отвечающий за оружие – несет 90% ответственности за все, что происходит, когда дело доходит до этого оружия... но, но, но... актер несет 10% ответственности", – высказался режиссер.

Квентин Тарантино отметил: убежден в том, что каждый артист должен лично проверять появляющееся в кадре огнестрельное орудие, ведь при несчастном случае, знаменитость станет частично виновной в инциденте.

Напомним, 42-летняя оператор Галина Гатчинс погибла на съемке "Иржи" 21 октября 2021 года, получив сквозное ранение в грудь. Украинка ушла из жизни из-за Алека Болдвина, который нечаянно выстрелил из оружия, заряженного боевым патроном. Несмотря на то, что актер всеми силами пытался доказать: не нажимал спусковой крючок, ФБР опровергли эту информацию и выдвинули знаменитости уголовную ответственность.

В апреле 2023 года, из-за отсутствия достаточного количества доказательств, с Алека Болдвина были сняты обвинения в непреднамеренном убийстве, а съемки скандальной ленты продолжили.

Ранее OBOZ.UA писал, что сцену из фильма "Ржавчина", из-за которой Алека Болдвина обвинили в убийстве украинки Галины Гатчинс, вырезали.

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