Кузьма, Майкл Джексон, Уитни Хьюстон и другие умершие звезды, которых 'воскрешали' на сцене. Видео

Поклонники ушедших из жизни звезд мечтают увидеть их снова. Современные технологии позволяют сотворить настоящее чудо и "оживить" любимого исполнителя.

На сцене уже не раз появлялись голограммы Майкла Джексона, Уитни Хьюстон и других звезд эстрады. 24 августа на Дне Независимости Украины с помощью современных технологий выступил и Андрей Кузьменко. OBOZREVATEL узнал, кто из знаменитостей появлялся на сцене после смерти.

1. Андрей Кузьменко (Кузьма)

Известного украинского артиста Кузьму Скрябина "оживили" с помощью технологии искусственного интеллекта дипфейк.

Он "спел" хит "Люди як кораблі" на праздничном концерте по случаю 30-летия Независимости Украины на стадионе "Олимпийский" в Киеве.

2. Фредди Меркьюри

Идея "воскресить" Меркьюри принадлежит гитаристу и музыкальному руководителю группы Queen Брайану Мэю. Из-за этого музыканты даже поссорились, поскольку барабанщик Роджер Тейлор был категорически против этой затеи.

Тем не менее на открытии Олимпийских игр в Лондоне появились оба – Тейлор вживую, а Меркьюри – в виде голограммы.

3. Майкл Джексон

Голографическая версия Майкла Джексона засветилась впервые в Лас-Вегасе – на церемонии награждения Billboard Music Awards.

Голограмма получилась настолько реалистичной, что многие зрители в зале расплакались.

Во время короткого выступления "певец" кружился, приседал и демонстрировал коронную "лунную походку" на сцене.

Более того, голограмма спела песню Slave To The Rhythm из нового альбома, исполнить которую Майкл Джексон не успел при жизни.

4. Виктор Цой

Голограмма Виктора Цоя "выступила" в июне 2012 года Санкт-Петербурге на закрытой вечеринке.

Фанатов покорил финал выступления: голограмма Цоя попросила пожелать ему удачи и, превратившись в большой огненный шар, исчезла.

5. Ронни Джеймс

Умерший в 2010 году Ронни Джеймс "спел" на концерте группы Dio Disciples. Его "воскресили" с помощью технологии Ghost Pepper, визуальный эффект которой похож на привидение.

Работа над выступлением, состоящим из одной песни We Rock, шла больше года: наибольших усилий потребовала синхронизация песни и изображения.

6. Уитни Хьюстон

На шоу "Голос" (The Voice) в 2016 году Кристина Агилера исполнила песню певицы I Have Nothing, во время которой к ней "присоединилась" покойная артистка в виде голограммы.

В эфире это выступление не показали из-за критики зрителей, но в сети запись все-таки появилась.

7. Тупак Шакур

Голограмма застреленного в 1996 году Тупака Шакура "выступала" на самом знаменитом и прибыльно музыкальном фестивале Coachella в Калифорнии в 2012 году.

Но выступление певца разнесли в пух и прах, назвав его низкотехнологичным из-за плохой детализации 3D-формы и неудачное копирования мимики.

Стоит отметить, что это была первая голографическая иллюзия среди умерших известных исполнителей на сцене.

