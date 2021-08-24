На концерте ко Дню Независимости "оживили" Кузьму с его бессмертным хитом. Видео

Во вторник, 24 августа, по случаю 30-летия Независимости Украины стартовал грандиозный концерт на НСК "Олимпийский" в Киеве. Популярного артиста Андрея Кузьменка (Кузьму) организаторам шоу удалось "оживить" с помощью современных технологий. Поклонники творчества музыканта услышали его легендарную песню под названием "Люди як кораблі".

Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира грандиозного мероприятия. Кузьма предстал перед зрителями и слушателями в виде поющей нейросети (чтобы смотреть фото и видео , проскролльте до конца страницы).

"Одних артистов при жизни не понимают, других – забывают сразу после смерти. Но есть такие уникальные люди, как Кузьма. Он был модным, любимым, популярным – это не проходит и сейчас. Наоборот, у всех амплуа – поэта, телеведущего, музыканта – нам Кузьмы очень не хватает. С помощью технологий возвращаем его", – объяснили организаторы концерта подробнее.

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Коротко о знаменитости:

Андрей Кузьменко – украинский певец, автор текстов песен, писатель, телеведущий, продюсер, актер. Вокалист группы "Скрябін". Известен также под псевдонимом Кузьма. Герой Украины. Заслуженный артист Автономной Республики Крым.

Он погиб шесть лет назад в аварии, возвращаясь из Кривого Рога, где проходил концерт его группы.

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