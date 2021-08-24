"Червона рута", "Мій край" і "Квітка-душа": на "Олимпийском" начался концерт ко Дню Независимости. Онлайн-трансляция

Во вторник, 24 августа, по случаю 30-летия Независимости Украины стартовал грандиозный концерт на НСК "Олимпийский" в Киеве. Первыми на сцене появились ансамбль танца Украины имени Павла Вирского, а также украинская исполнительница София Ротару. Она спела известные хиты – "Червона рута" и "Калина".

Мероприятие на НСК организаторы разделили на четыре части: музыкально-театрально-хореографическое действо, сложная технологическая светло-графическая сценография, а также шоу дронов и фейерверков. OBOZREVATEL следит за прямым эфиром и расскажет о всех самых интересных событиях (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Единый музыкальный перформанс объединит песни, которые стали музыкальным наследием прошлых поколений, и хиты будущего. Это будет символизировать культуру нашей независимости. Это будет происходить на самых технологичных сценах страны", – прокомментировали праздничный концерт в Офисе президента.

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Следующей эффектное выступление продемонстрировала певица Tayanna (Татьяна Решетник). Она исполнила песню "Край, мій рідний край".

Артистка Нина Матвиенко вместе со своей дочерью Антониной исполнила известную украинскую песню "Квітка-душа".

Список артистов, которые выступят на концерте:

группа Go_A, Тина Кароль, BRUTTO, Dorofeeva, Джамала, Олег Винник, Ирина Билык, Братья Гадюкины, Валентин Дитюк, Тина Кароль, Нина Матвиенко, Арсен Mирзоян, Наталья Могилевская, Людмила Монастырская, Океан Эльзы, Виктор Павлик, Тарас Петриненко, Оля Полякова, Александр Пономарев, Потап, София Ротару, Руслана, СКАЙ, Скрябин, Кристина Соловий, DZIDZIO, KAZKA, MONATIK, MOZGI, Tayanna, Верка Сердючка и другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве разгорелся скандал из-за "бесплатного" концерта Андреа Бочелли. На выступление пришло много слушателей, которые рассчитывали, что вход будет бесплатным. Однако в афише мероприятия говорится, что каждый гость должен был сделать благотворительный взнос на реализацию проекта Центра современного искусства – музея Ивана Марчука.