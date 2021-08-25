Сердючка, Дзидзьо, Могилевская, Кузьма и другие: самые интересные выступления на День Независимости 2021. Видео

Торжественный концерт "Независимость в нашей ДНК", приуроченный ко Дню Независимости Украины, отгремел в Киеве на НСК "Олимпийский" вечером 24 августа. В шоу приняли участие 34 украинских артиста, исполнивших легендарные хиты и народные песни.

OBOZREVATEL собрал самые интересные выступления исполнителей на концерте, которые сорвали больше всего оваций. На праздновании преимущественно звучали украинские композиции, кроме русской песни "Воины света" группы BRUTTO.

Группа Go_A, которая представляла Украину на Евровидении-2021, исполнила хит "Шум". Эта песня стала самой популярной в Spotify, а также попала в чарты iTunes и Apple Music.

С помощью нано-технологий на концерте "оживили" солиста группы "Скрябин". Кузьма появился перед зрителями в виде нейросети и спел песню "Люди, як кораблі".

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Певица Ирина Билык исполнила "А я пливу у човні", "Ти мій", а также песню "Мовчати" в дуэте с музыкантом Арсеном Мирзояном.

Дзидзьо покорил сцену народной песней "Гуцулка Ксеня". Необычное исполнение народной композиции удивило многих слушателей.

Победительница Евровидения-2004 Руслана зажгла сцену легендарным хитом "Дикі танці". Во время выступления звучали трембиты – украинские музыкальные инструменты.

Поп-дива Наталья Могилевская эффектно появилась на сцене на огромном соколе и спела попурри из своих легендарных композиций.

Победительница Евровидения-2016 Джамала исполнила песню "Шлях додому" и композицию о репрессиях крымско-татарского народа "1944".

Зажгла на НСК "Олимпийский" и Верка Сердючка с песней "Dancing Lasha Tumbai". Слушатели в унисон пели и танцевали вместе с исполнительницей.

Тина Кароль спела попурри из украинских песен. Хит "Україна це ти" певица исполнила вместе с молодыми артистами Алиной Паш, Wellboy и САМНАСАМ.

Большинство поклонников ждали выступление группы "Океан Эльзы". Святослав Вакарчук вместе с Тарасом Петриненко и Татьяной Горобец завершили праздничный концерт легендарной песней "Україно".

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