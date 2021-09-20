На 'Танцях з зірками' неожиданно 'выступил' Григорий Чапкис. Фото и видео

В третьем выпуске популярного шоу "Танці з зірками" показали танцевальный номер в честь памяти легендарного Григория Чапкиса. Хореограф появился на проекте как символ шоу.

При помощи технологий создали дополненную реальность, которая позволила зрителям визуально насладиться движениями маэстро. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира шоу (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

По словам продюсера Владимира Завадюка, идея этого номера родилась задолго до начала сезона. Главная задача состояла в том, чтобы в эфире появился образ Григория Чапкиса.

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"Свою работу мы начали с того, что выбрали лучший видеофрагмент с прошлого сезона длительностью 8-10 секунд и покадрово его вырезали, чтобы имплементировать в эфирное видео. В этом фрагменте крутая хореография и выразительные эмоции. Это важно для всей команды, потому что Григорий Чапкис сделал большой вклад в шоу "Танці з зірками", – отметил продюсер.

Сложность процесса заключалась в большом объеме покадровой обработки. Полученные кадры обрамляли подсветкой для входа и выхода из эфирного видео.

В сети стали активно комментировать танцевальный номер с Чапкисом. Зрители остались в восторге от сделанной работы.

"Это что-то невероятное, такой красивый номер, спасибо технологиям, огромное счастье снова увидеть этого прекрасного человека", "Давно я так не плакала, слезы аж на коленях", "Завадюк, зачем вы это сделали? Я рыдала, и пила валерьянку. Конечно молодцы, очень сильно. Спасибо, вы лучшие, все ваши шоу – это космос", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Григорий Чапкис – украинский танцор и хореограф, лауреат трех международных конкурсов, народный артист Украины, судья телевизионного проекта "Танцы со звездами", руководитель "Школы танцев Чапкиса". Был четырежды женат. Четвертая супруга моложе Чапкиса на 51 год – она ровесница его внучки Анны Сафрончик.Грег – его сын от второго брака, младший Чапкис работает хореографом хип-хопа в Сан-Франциско (США).

Отметим, что известный хореограф лежал в реанимации в Киевской городской клинической больнице. Это была уже третья госпитализация Чапкиса за последние месяца. Впервые его госпитализировали с двусторонним воспалением легких 19 декабря. Хореограф сразу же сдал тест на коронавирус и спустя два дня получил отрицательный результат. В канун Нового года его выписали. Второй раз Чапкиса госпитализировали 7 января.

Сын артиста Грег Чапкис тогда заявил, что его отец чувствует себя хорошо и осложнений нет. Сам же Чапкис-старший с поклонниками не общался и лишь опубликовал селфи из больницы. Позже он подчеркнул, что медики за ним хорошо ухаживали. Также Григорий Чапкис отмечал, что после госпитализации начал бояться смерти.

Напомним:

18 июня 2021 года в Киеве попрощались с известным украинским хореографом и судьей проекта "Танцы со звездами" Григорием Чапкисом. Церемония похорон прошла в Национальной филармонии Украины.

на похоронах Чапкиса появилась 40-летняя супруга хореографа. Женщина не любит публичности, поэтому предпочитает избегать общения с журналистами.

Чапкис-младший опубликовал фото последних минут прощания со звездным отцом. На Байковое кладбище попрощаться с народным артистом приехали близкие родственники и несколько известных коллег.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее танцовщица Илона Гвоздева объяснила, почему на прощальной церемонии с хореографом Григорием Чапкисом было так мало знаменитостей. Так, по словам артистки, похороны – это не светское мероприятие.