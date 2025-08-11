"Ди-джей" Вэнс заявил, что, по его мнению, США завершили финансировать войну в Украине. И что это значит?

А только то, что он у Трампа – такое же страшило-пугало, как у пуйла медведев.

Один – вице-президент и глава Сената. Другой - экс-президент и зам пуйла в совбезе. Оба ничего не решают, несмотря на титулы, и используются теми, кто решает, для того, чтобы рядом с ними и на их фоне выглядеть респектабельными и уравновешенными. Дескать: "Цените меня и имейте дело со мной, а то видите, что тут ещё бегает и даже гавкает".

А вот заявление того, кто решает, было гораздо интереснее: он пообещал, что постарается вернуть Украине некоторые важные территории, захваченные россией.

Могу, понятно, ошибаться, но почему-то почти уверен, что Трамп имел в виду донбасские месторождения лития, титана и циркония (а также, возможно, урана, и что там ещё есть в той таблице), пока что находящиеся под мордорским контролем.

То есть "возвратится" это не столько Украине, сколько – согласно соответствующим договорённостям – Штатам, где все эти ископаемые считают своими. С суверенитетом Украины на выжженную землю, которая вокруг.

Впрочем, пусть будет – лишь бы не в мордоре. И лишь бы не только это.

[В Армении – "Путь Трампа" (американский для Азербайджана), под Украиной – "Недра Трампа" (американские для Америки).]