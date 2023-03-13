Курьез на ''Оскаре-2023'': фотограф упал, снимая Леди Гагу, а певица поспешила его спасать. Видео

Ни один "Оскар" не обходится без курьезных, порой забавных, а иногда и крайне конфликтных моментов. Так и 95-я церемония вручения престижной кинопремии, которая прошла в ночь с 12 на 13 марта в театре Dolby в Лос-Анджелесе, не обошлась без ярких инцидентов. В частности, певица Леди Гага буквально сбивала с ног своим роскошным видом – один из фотографов, снимая звезду, упал прямо на ковровой дорожке.

Видео дня

Заметив это, артистка поспешила помочь папарацци. Соответствующее видео распространили в соцсетях (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

На обнародованных кадрах можно увидеть, как Леди Гага уверено шагает перед сотнями журналистов. Вдруг, один из них оступается и падает в сторону с техникой в руках. Певица, несмотря на длинное и, возможно, неудобное платье, бросилась помочь пострадавшему.

Интернет-пользователи оценили человечность и скромность знаменитости.

А вот некоторые шутники в соцсетях предположили, что падение фотографа связано с самой певицей, а точнее ее платьем. Леди Гага появилась на "Оскаре-2023" в роскошном черном наряде от Versace, особенностью которого стала сеточка на спине, что заканчивалась приблизительно на середине ягодиц. Комментаторы шутят, что мужчина просто не устоял, заметив "вид сзади".

Ранее OBOZREVATEL писал:

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