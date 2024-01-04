Культурный кластер 'Краков' отменил спектакль с Ириной Гатун из-за номера о Скадовске и расторг соглашение с 'Черным квадратом'

Культурный кластер "Краков", находящийся на левом берегу Киева, отменил спектакль "Гатун... о себе... о вас... и о времени!" юмористки Ирины Гатун. Кроме того, администрация расторгла контракт с театром "Черный квадрат", организовавшим стендап с участием скандальной актрисы.

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Об этом стало известно с официальной Facebook-страницы культурного кластера "Краков". Событие должно было состояться 12 января.

"Культурный кластер "Краков" вынужден расторгнуть соглашение с театральной студией импровизации "Черный квадрат" на проведение театрального мероприятия из-за моральных аспектов", – говорится в обращении к зрителям.

Причиной такого решения стал недавний скандал с участием юмористки, связанный с выступлением Гатун в "Новогоднем квартале". В одной из сцен актриса сыграла переселенку "сискадовска", которая временно переехала в Закарпатье. Героиня неумело общается на украинском языке, высмеивая людей, пытающихся перейти на соловьиную.

Выступление возмутило общественность, в частности свое мнение выразил мэр оккупированного Скадовска Александр Яковлев. После бурной реакции украинцев телеканал 1+1 извинился за скандальную сценку. Извинения записали также юморист Юрий Великий и сама Гатун: в своем видео она сравнила часть украинцев с Путиным.

Однако после огласки начали всплывать новые подробности об актрисе: оказывается, она посещала аннексированный Крым в 2018 и 2019 годах. В сети нашли фото Гатун в советской военной форме, датированной 2015 годом.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как юмористка Ирина Гатун попала на волонтерский сайт "Миротворец" из-за "гуманитарной агрессии против Украины".

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