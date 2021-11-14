Культовые советские актрисы, которые выходили замуж более 5 раз. Фото

Культовых советских актрис обожали все мужчины, поэтому за знаменитостями ухаживали сотни поклонников из разных уголков страны. Наиболее удачливые артистки успели побывать замужем больше пяти раз.

Их личная жизнь стала предметом дискуссий на долгие годы. Но некоторые из этих женщин так и остались одинокими в старости, даже после стольких штампов в паспорте. OBOZREVATEL рассказывает о судьбах советских звезд, которые шли под венец рекордное количество раз.

Людмила Гурченко

Самая популярная актриса СССР Людмила Гурченко шесть раз выходила замуж. Впервые она обручилась в 18 лет с режиссером Василием Ординским, но вместе пара прожила всего год.

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Во второй раз артистка вышла замуж за сценариста Бориса Андроникашвили. Любовь длилась также недолго – всего два года. В браке появилась дочь Мария. Следующим избранником актрисы стал актер Александр Фадеев.

Четвертый муж – певец Иосиф Кобзон. С ним Гурченко разошлась после трех лет брака. Людмила стремилась блистать на сцене, а исполнитель хотел, чтобы она сидела дома и воспитывала детей. Из-за этого знаменитости не смогли ужиться вместе.

Следующий союз Гурченко с музыкантом Константином Купервейсом длился 18 лет, хотя официально они свой брак не регистрировали. Муж был на 14 лет младше советской звезды.

Последним мужчиной Людмилы стал продюсер Сергей Сенин, младше ее на 25 лет. Они встречались с 1993 года до самой смерти актрисы. Гурченко скончалась в 2011 году, когда ей было 75 лет.

Наталья Кустинская

Наталья Кустинская также шесть раз была замужем, пережила почти всех своих мужчин и умерла одинокой. Первым избранником актрисы стал талантливый режиссер Юрий Чулюкин. Он постоянно ревновал актрису, хотя и сам не отказывался завести роман на стороне.

Второй раз Наталья вышла замуж за Олега Волкова, который был прекрасным семьянином. Они воспитывали общего сына. Через три года брак распался, поскольку Кустинская ему изменила.

Третьим мужем стал космонавт Борис Егоров. Они влюбились друг в друга, будучи женатыми. Пара прожила вместе более 20 лет. Кустинская подала на развод, когда узнала об измене мужа.

Четвертым мужем стал профессор Геннадий Хромушин, но он умер после операции. В пятый раз Кустинская вышла замуж за Владимира Масленникова. Вместе они были пять лет, но мужчина скоропостижно скончался. С шестым мужем Стасом Ваниным женщина прожила два года и развелась из-за постоянных ссор незадолго до своей смерти.

Татьяна Доронина

Татьяна Доронина пять раз была замужем, но ни разу не стала матерью. Первый брак советской актрисы длился восемь лет. Студенческой любовью любимицы миллионов стал актер Олег Басилашвили. Она вышла замуж за него в 22 года.

Сразу после развода Доронина сошлась со своим поклонником Анатолием Юфитом. В гражданском браке с любимым актриса прожила три года. Муж был театральным критиком, а Татьяна – примой московского театра.

Следующим мужем Дорониной стал Эдвард Радзинский, их отношения продолжались пять лет. Драматург впервые увидел артистку на сцене и влюбился с первого взгляда.

Причиной разрыва третьего брака стала влюбленность Татьяны в актера Бориса Химичева. Их отношения завязались на гастролях. Они прожили вместе 5 лет, а развелись, потому что Доронина хотела быть лидером в паре.

Пятым мужем Дорониной стал Роберт Тохненко, он работал высокопоставленным чиновником. Этот брак длился недолго, через три года после помолвки супруги развелись.

Лидия Федосеева-Шукшина

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина влюбилась в артиста Вячеслава Воронина еще в студенческие годы. В 22 года звезда кино родила дочь, но из-за постоянных гастролей мужа она решила его бросить.

Вторым мужем стал Василий Шукшин, в браке с которым появилось две дочери Мария и Дарья. Их любовь могла длиться дольше, если бы не смерть мужчины от сердечного приступа.

В третий раз звезда кино влюбилась в своего однокурсника Михаила Аграновича, он работал режиссером и кинооператором. В браке они были почти 10 лет, а после развода сохранили теплые и дружеские отношения.

Четвертым мужем Шукшиной стал художник Марек Межеевский, однако их брак также был несчастливым и длился всего четыре года. Марек был поляком и не смог приспособиться к жизни в Москве.

Построить любовь актриса пыталась с продюсером группы "На-На" Бари Алибасовым. На момент свадьбы Лидии было 80 лет. Спустя два года после бракосочетания, они развелись в 2020 году.

Людмила Целиковская

Первым мужем актрисы Людмилы Целиковской стал Юрий Месхеев. Их страстная любовь зародилась еще в студенческие годы. Брак оказался мимолетным – пара развелась, не прожив вместе и года.

Позже Людмила обручилась с писателем Борисом Войтеховым. Его женой она была 2 года, и после развода какое-то время избегала отношений.

Целиковская затем до безумия влюбилась в актера Михаила Жарова, они поженились и шесть лет были вместе. Людмила приняла решение развестись, поскольку ее чувства угасли.

Артистка обручилась в четвертый раз с архитектором Каро Алабяном и решилась подарить мужу сына. Избранник Целиковской умер от онкологии.

Пятым неофициальным браком актрисы стал шестнадцатилетний роман с режиссером Юрием Любимовым. Они разошлись, потому что мужчина завел любовницу.

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